Groningse agenda voor Defensie aangeboden in Den Haag

GRONINGEN – De Groningse agenda voor Defensie beschrijft hoe we als provincie kunnen en willen bijdragen aan de veiligheid, weerbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling van Groningen en Nederland. De Eemshaven, de maritieme-, chemische en medische sector, en onderwijs en innovatie spelen hierbij een centrale rol. Maandag 6 juli overhandigden Marian van Dijken (gedeputeerde Defensie) en René Paas (commissaris van de Koning) de Groningse agenda aan staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk.
Onze oproep aan Defensie is: benut Groningen als sleutelregio in de nationale en Europese defensiestrategie. Met de Eemshaven als een civiel militair knooppunt van Noord-Europa. Met dual-use toepassingen (militair – en ander gebruik) uit de maritieme -, chemische en medische sector. En het Groninger onderwijs dat sterk, breed en innovatief is. Wat Groningen onderscheid is dat deze drie lijnen niet los van elkaar staan maar elkaar versterken in één samenhangend geheel. Groningen is daarom geen regio met ambities voor Defensie – het is een regio met directe oplossingen voor de uitdagingen uit de Defensienota 2026, meldt Provincie Groningen in een persbericht.
Derk Boswijk (staatssecretaris van Defensie): “De huidige tijd vraagt om versnelling. Om snel te kunnen bouwen aan een moderne krijgsmacht is een sterke defensie-industrie nodig. Bij Defensie richten we ons daarom op het versterken van onze banden met de regio’s. We kennen Noord-Nederland als betrouwbare en innovatieve partner, en kijken nadrukkelijk naar dual-use technologieën die zowel civiel als militair toepasbaar zijn. Door vandaag te investeren in samenwerking in Groningen, bouwen we aan de weerbaarheid van morgen.”
Groningse agenda voor Defensie: drie routes
De Groningse agenda beschrijft drie routes waarlangs Groningen en Defensie elkaar kunnen versterken. De Eemshaven is als noordelijke toegangspoort tot Europa een cruciale schakel in de militaire mobiliteit. Dit levert directe voordelen op voor Host Nation Support, NAVO operaties en snelle verplaatsing van troepen en materieel. De huidige provinciale infrastructuur is, al dan niet met beperkte aanpassingen, geschikt voor defensietransporten.
Groningen heeft een sterke en innovatieve maritieme industrie, geschikt voor onderhoud en reparatie van marineschepen en voor de ontwikkeling van onbemande en slimme vaartuigen. De groene chemiesector kan een leverancier zijn voor duurzame grondstoffen en materialen. De medische sector heeft veel innovatieve bedrijven die vooroplopen in o.a. velddiagnostiek, medische drones en AI toepassingen in zorg en veiligheid.
Door de aanwezigheid van breed en gevarieerd onderwijs (Rijksuniversiteit, Hanze Hogeschool, Noorderpoort, Alfa college en NHL Stenden) kan onze provincie een talentmotor worden voor de krijgsmacht van de toekomst. De investeringen in de AI-fabriek en de Veiligheidscampus zijn hiervan concrete voorbeelden.
Samenwerking
Voor het maken van deze agenda spraken we in de afgelopen maanden ook met onder andere de Groningse gemeenten, kennisinstellingen, ondernemers en organisaties. In de wereld van vandaag is werken aan een veilige en weerbare samenleving belangrijk. Groningen wil en kan hieraan bijdragen. Met aandacht voor een goede balans tussen economische ontwikkeling en de mensen die hier wonen, werken en leven.
Bron: Provincie Groningen