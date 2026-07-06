Julian Hazelhof uit Oude Pekela gekroond tot Nederlands kampioen poker

NIJKERK, OUDE PEKELA – Julian Hazelhof uit Oude Pekela heeft afgelopen weekend de titel gepakt op het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Tijdens het finaleweekend op zaterdag 4 en zondag 5 juli kwamen 392 finalisten samen in Hart van Holland in Nijkerk. Aan deze finale gingen maar liefst 450 voorrondes vooraf, waaraan bijna 60.000 spelers deelnamen.
Na de startdagen op zaterdag keerden op zondag nog 133 spelers terug voor de eindstrijd. De finaledag was de hele dag via een livestream te bewonderen, zodat het thuisfront de finalisten kon aanmoedigen. Ook de ouders van Julian en zijn vrouw keken live mee.
Hazelhof begon rustig aan dag twee met een bescheiden aantal fiches, maar wist richting de finaletafel een sterke chiplead op te bouwen. De strijd bleef tot het einde toe spannend, vooral toen er nog vier spelers over waren. Uiteindelijk viel het kwartje de kant van Julian op. In de beslissende hand wist hij met vrouw-vijf het paartje zessen van Kristel Bakker uit Menaldum te verslaan, waarmee hij de officiële titel opeiste.
Wie denkt dat de kersverse kampioen met een enorme geldprijs naar huis gaat, heeft het mis; Julian sleept met zijn overwinning een grote bokaal en de eeuwige roem in de wacht. “Bij het ONK Poker kun je geen prijzengeld winnen, we spelen het in de vorm van een recreatieve competitie,” licht Thomas Smedema, algemeen directeur van de organisatie, toe. “Voor veel mensen in Nederland is de laagdrempeligheid, de gezelligheid en vooral de sociale interactie een minstens zo grote drijfveer om het pokerspel te spelen. Dat maakt de sfeer op onze toernooien zo uniek en deze prestatie des te mooier.”
Voorgaande kampioenen, zoals Germ de Haas en Robert van Twillert, kregen na het winnen van het Nederlands Kampioenschap Poker een sponsorcontract aangeboden waardoor ze onder andere in Las Vegas mee mochten doen aan de World Series of Poker. Wie weet staat Julian iets soortgelijks te wachten. Thuis stond in ieder geval al een grote fles champagne klaar, omdat hij en zijn vrouw onlangs vijf jaar samen waren; die kan nu extra feestelijk ontkurkt worden.
Bron en foto’s: Thomas Smedema/Open Nederlands Kampioenschap Poker