Kinderen vermaken zich prima bij Summerbreak Vlagtwedde

WESTERWOLDE – Deze zomervakantie organiseert het Beweegteam van de gemeente Westerwolde opnieuw de Summerbreak: een gezellig en actief beweegfestival voor jong en oud.
Het rondreizende “sport en spelweek” van het Beweegteam van de gemeente startte vandaag bij de haven in Vlagtwedde. Voor kinderen tot 12 jaar veranderde het terrein in een speelparadijs vol springkussens en knutselhoeken. Ook mochten ze bij hengelsportvereniging HSV vissen en werden er diverse spelletjes georganiseerd.
De bibliotheek sloot vandaag ook aan. Kinderen werden voorgelezen uit prentenboeken over kamperen, konden tentjes opzetten, verrekijkers knutselen, knuffeldieren spotten en marshmallows ‘roosteren’.
Meedoen aan de activiteiten was gratis. Summerbreak is dinsdag 7 juli in Kemperspark Bellingwolde en woensdag 8 juli en donderdag 9 juli in Ter Apel
Meer informatie en aanmelden via de website: www.westerwoldebeweegt.nl/summerbreak
Foto’s: Anneke de Vries