Nepagenten actief in Noord Nederland

NOORD NEDERLAND – De afgelopen dagen zijn in Noord-Nederland meerdere ouderen slachtoffer geworden van nepagenten.
De oplichters bellen met een geloofwaardig verhaal en vertellen dat geld, sieraden of andere waardevolle spullen gevaar lopen, bijvoorbeeld omdat er criminelen actief zouden zijn, of omdat er een inbraak dreigt. Vervolgens bieden zij aan om deze eigendommen “veilig te stellen” door ze bij de mensen thuis op te halen. Trap hier niet in!
De politie:
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- Haalt nooit zomaar geld, sieraden, bankpassen of andere waardevolle spullen bij u thuis op.
- Vraagt u nooit om uw eigendommen af te geven om deze “veilig te bewaren”.
- Vraagt u nooit om uw pincode of bankgegevens.
Twijfelt u of er echt een politieagent voor uw deur staat?
Laat niemand zomaar binnen! Vraag de persoon aan de deur naar zijn of haar legitimatie en dienstnummer, sluit de deur en neem vervolgens zélf contact op met de politie. Bel bij twijfel 0900-8844. Is er sprake van een verdachte of dreigende situatie? Bel dan 112.
De meldkamer kan aan de hand van het opgegeven dienstnummer én de aanwezigheid van de portofoon van de betreffende agent controleren of er daadwerkelijk een politieagent bij u aan de deur staat.
Ook uw oplettendheid kan het verschil maken.
Ziet u personen bij een senioren- of appartementencomplex die zich verdacht gedragen of daar mogelijk niet thuishoren? Bel dan direct 112.
Wees daarnaast ook alert op verdachte situaties bij geldautomaten. Denk bijvoorbeeld aan iemand die tijdens het pinnen voortdurend aan het telefoneren is of zijn of haar gezicht probeert te bedekken. Probeer, als dat veilig kan, een goed signalement te onthouden. Lukt het om op veilige afstand een foto te maken of een kenteken van een betrokken voertuig te noteren? Dan kan dat van zeer grote waarde zijn voor ons. Bel ook in deze situaties 112!
Help slachtoffers te voorkomen.
Bespreek deze vorm van oplichting met ouders, grootouders, buren en andere kwetsbare mensen in uw omgeving. Een paar minuten aandacht kan iemand het verlies van duizenden euro’s en dierbare herinneringen besparen.
Bron: Politie Ommelanden Midden