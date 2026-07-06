“Probleemwolf mag eerder worden afgeschoten”

SELLINGEN – De gemeente Westerwolde en de provincie Groningen krijgen nog deze zomer meer ruimte om zogenoemde “probleemwolven” sneller te laten afschieten of te verjagen. Staatssecretaris Erkens (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) heeft vandaag een landelijk gelden algemene maatregel van bestuur (amvb) ondertekend die dit juridisch mogelijk maakt.
Erkens kiest ervoor om de regels nog voor het zomerreces in te laten gaan vanwege het welpen- en recreatieseizoen. Provincies en gemeenten hebben dringend om handvatten gevraagd om bij incidenten snel te kunnen handelen. Mocht een wolf in onze regio deze zomer voor problemen zorgen, dan kunnen overheden direct gebruikmaken van de nieuwe regelgeving.
Met de verlaging van de beschermingsstatus wordt er volgens Erkens nog meer mogelijk. Zo kan de provincie Groningen zonder vergunning wolven schuwer maken door ze te verjagen met een paintballgeweer of rubberen kogels. Daarnaast wordt het bijvoorbeeld voor boeren mogelijk om vanaf het eigen terrein de dieren te verjagen. Dat kan dan met licht en geluid en hiervoor is ook dan ook geen vergunning nodig. Onlangs werden wolven gesignaleerd in Sellingen en in het gebied rond Blauwestad.
Tijdsdruk
De Tweede Kamer nam begin dit jaar nog een motie aan (motie-Kostić) met het verzoek om te wachten met definitieve besluiten over het afschieten van probleemwolven tot het aantreden van het kabinet-Jetten, zodat de Kamer er eerst over kon debatteren. Omdat de Kamer heeft besloten debat over de wolf pas na het zomerreces te voeren, heeft de staatssecretaris besloten de maatregel nu toch door te zetten vanwege de grote tijdsdruk. Volgens Erkens is het afwachten van het Kamerdebat geen wettelijke vereiste voor de totstandkoming van het besluit.
Volgens Erkens is snelle inwerkingtreding noodzakelijk omdat provincies en gemeenten om concrete handvatten vragen tijdens de zomervakantie. Erkens: “Ik vind het belangrijk om de aangescherpte regels nog voor de start van de zomervakantie in werking te laten treden omdat ik alles binnen mijn bevoegdheden wil doen om gevaarlijke situaties met wolven te voorkomen. Zeker nu mensen veel buiten zijn, ook met hun kinderen en het toerisme weer een hoogtepunt gaat beleven. Met het welpenseizoen dat nu begint is het belangrijk om deze stap nu te zetten.”