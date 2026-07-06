ARNHEM, VLAGTWEDDE – Zaterdag 4 juli is Ryan van der Veer Nederlands kampioen luchtpistool bij de junioren geworden.
Zaterdag 4 juli is de 17 jarige Ryan van der Veer uit Vlagtwedde Nederlands kampioen geworden met luchtpistool in de junioren B klasse. Zij schiet sinds 2023 bij schietvereniging B.L.I.J.H.A.M. De Nederlandse kampioenschappen werden gehouden in Arnhem, sporthal Valkenhuizen.
Na al afdelingskampioen van Groningen en district kampioen van district 1 te zijn, was het afgelopen zaterdag dan eindelijk zover, de laatste wedstrijd in de junioren B. Als meisje tegen de jongens, heeft ze de hoogste trede van het podium veroverd. Ze had zich als vierde geplaatst in de finale. Het was een spannende finale; de trainer was zenuwachtiger dan Ryan zelf.
Het nieuwe wedstrijdseizoen begint op 1 oktober. Dan zal Ryan in de junioren A dames uitkomen en op de wedstrijden 60 schoten gaan doen. Tot en met junioren B zitten bij de pistoolschutters de jongens en meiden in dezelfde klasse en schiet je op een wedstrijd 40 schoten. Juniorschutter ben je tot aan je 21ste.
Bij ssv B.L.I.J.H.A.M. schieten ze met luchtgeweer en luchtpistool op 10 meter. De vereniging is voor iedereen toegankelijk. Lijkt je het leuk om eens vrijblijvend te komen kijken of schieten, meld je dan aan via info@ssvBlijham.nl
Bron: Corien van der Veer-Bijlholt