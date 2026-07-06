Schaderegeling overlast asielzoekers Ter Apel van start

SELLINGEN – Inwoners en ondernemers in de gemeente Westerwolde en specifiek in Ter Apel kunnen sinds 1 juli 2026 de schade veroorzaakt door asielzoekers digitaal claimen via een nieuw meldportaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat schrijft de gemeente Westerwolde vandaag op hun Facebookpagina.
De regeling is bedoeld voor gedupeerden in Ter Apel die te maken hebben gehad met winkeldiefstal, inbraak of vernieling. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet de aanvrager een officiële inwoner of ondernemer van de gemeente Westerwolde zijn. Daarnaast moet de schade aantoonbaar zijn veroorzaakt door één of meerdere asielzoekers van het lokale aanmeldcentrum. Volgens de commentaren onder het bericht van de gemeente is dat een erg hoge drempel. Op de speciale website schadewesterwolde.nl van het ministerie kan de schade worden gemeld.
Een belangrijk nieuw detail is dat de regeling ook gaten in de eigen verzekering opvangt, waardoor misgelopen bedragen vanwege een eigen risico alsnog kunnen worden vergoed.
Stappenplan
Het indienen van een claim verloopt via een stappenplan in het nieuwe portaal. Getroffenen moeten eerst een account aanvragen als particulier of bedrijf. Binnen het portaal kan vervolgens worden gekozen voor het formulier Winkeldiefstal of Overige schade. Tijdens de aanvraag moet een toelatingsvraag over de dadergroep naar waarheid worden beantwoord, aangezien de regeling uitsluitend bestemd is voor schade door asielzoekers.
Daarnaast is het noodzakelijk om bewijsstukken toe te voegen, zoals foto’s, een kopie van de politieaangifte of loonstrookjes van medewerkers als er een vergoeding voor bestede uren wordt gevraagd. Na de indiening is de status van de melding te volgen in een persoonlijk overzicht en kan er bij vragen worden gecorrespondeerd via een interne berichtenbox.