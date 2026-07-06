Tjeerd Palstra van Verenigd Front Groningen Kern Gezond: We worden niet bestuurd, onze regering blijft doorschuiven

GRONINGEN – Op 23 februari 2026 trad het kabinet Jetten aan en ging aan de slag met veel beloftes.

Echter tot op heden is hier nog niet veel van te merken. Vooral belangrijke zaken als kerncentrales en opslag van radioactief-afval worden doorgeschoven.



Op 28 december 2025 was Palstra van Verenigd Front Groningen Kern Gezond aanwezig (als enigste noordeling) in de Troelstrazaal van het regeringsgebouw te Den Haag. Hier volgde hij het commissiedebat kernenergie met Minister Hermans van KGG en Kamerleden. Belangrijke te nemen beslissingen inzake kerncentrales werden toen doorgeschoven naar het nieuwe kabinet en er waren nog veel onderzoeken nodig.



Vanaf 28 december 2025 tot 30 juli 2026 was er nog niet veel vooruitgang geboekt. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (van KGG) zou op 30 juli 2026 de locatiekeuze voor de komst van twee grote kerncentrales bekend maken. Echter op woensdag 29 juli 2026 vernam Palstra van ambtenaren van KGG dat de staatssecretaris het besluit voor de locatiekeuze zou doorschuiven naar het begin van het nieuwe jaar 2027.

En deze mededeling werd waarheid op 30 juli 2026. Net als zijn voorganger Minister Hermans is onze staatssecretaris behept met het “doorschuifvirus”. Weer een jaar vertraging want tja veel onderzoek is noodzakelijk of komt het dat het Tenne T advies voor zes mini kerncentrales roet in het eten gooit? Een jaar vertraging welke ook een goed effectief klimaatbeleid uitstelt en schaadt! Dit laatste zou je toch niet verwachten van een premier die bekend staat als fanatiek klimaatprofeet (terwijl hij nu aan het roer zit).



Palstra en veel mede Groningers, maar ook Zeeuwen, waren allen op 30 juli om 5 uur in de ochtend opgestaan om af te reizen naar Den Haag voor het bijwonen van het commissiedebat kernenergie. Na een lange busreis kwamen ze om te vernemen of de Eemshaven of Terneuzen de Sjaak zou worden. Al gedurende langere tijd (zeker een jaar van uitstel) is er totaal geen empathie vanuit de regering voor de bewoners in deze gebieden die jaren achtereen worden geplaagd door grote onzekerheid wat er met hun woongebied en huis en haard gaat gebeuren.



De regering heeft er geen idee/benul van wat hun slap en verkeerd beleid met de mensen doet. Een groot pluspunt tijdens het debat was dat de bezoekers een troostprijs kregen van Kamerleden van CDA en D66, die na een hoop gedraai te kennen gaven tegen de komst van kerncentrales in de Eemshaven zijn. Dit betekent dat er een Kamermeerderheid tegen kerncentrales in de Eemshaven is. Echter de staatssecretaris deed geen uitspraak over de locatiekeuze en heeft veel meer tijd nodig voor onderzoek en vooral “nadenken”.



Het toverwoord voor Nederland met haar energiecrisis wordt mini kerncentrales en niet een maar zes en dit vereist vooral opnieuw onderzoek. Er wordt ons een toneelspel voorgehouden, er komen geen grote kerncentrales in de Eemshaven en/ of Terneuzen.



Het antwoord zal zijn zes mini kerncentrales, waarbij veel onderzoek nodig is, meent Palstra. Als dit kabinet haar kern-ideologie eens los zou laten en kijkt naar de wetenschappelijke feiten en de grote sociale-economische onrust die hun snode plannen teweeg brengt, dan is er maar een conclusie de juiste. Neen is ook een antwoord, geen mini en geen maxi kerncentrales in dit kleine kikkerland met 18,1 miljoen inwoners (dichtstbevolkte land van Europa). Al is het alleen al voor de veiligheid van de Nederlandse bevolking.



‘Gaan wij nu in Groningen en Zeeland dit komende half jaar van uitstel rustig zitten afwachten op de uitslag van de keuzelocatie? Ik dacht van niet’, stelt Palstra, ‘juist dit laatste half jaar gaan wij niet zitten afwachten maar moeten wij gezamenlijk in verzet komen. Genog is Genog, wat Den Haag al gedurende jaren met wanbeleid over ons uitspuugt’.



Op 15 november a.s. organiseert Verenigd Front Groningen Kern Gezond, samen met aantal grote organisaties, een demonstratie op de Grote Markt in Groningen. Tegen de komst van kerncentrales, tegen kernafval in onze bodem, tegen gaswinning en open draaien van de gaskraan, tegen aantasting van de Waddenzee, en voor een betere, snellere en humanere oplossing voor slachtoffers van de aardbevingsschade.

‘Steun onze doorlopende petitie op verenigdfrontkerngezond.nl meldt u aan voor de actie 15 november 2026 om eens goed onze stem te laten horen’, aldus voorzitter Tjeerd Palstra