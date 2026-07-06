Zomerleesfestival Veendam – een middag voor zomers leesplezier

VEENDAM – Op dinsdag 21 juli wordt het terrein van Leer- en SportPark (LSP) de Lange Leegte aan de Langeleegte 16a in Veendam omgetoverd tot een bruisend festivalterrein tijdens het Zomerleesfestival. Samen met Veendam Beweegt en vanBeresteyn organiseert Bibliotheek Veendam een speciaal festival voor kinderen (2 – 12 jaar).
Van 13:00 tot 16:00 uur zijn kinderen en hun (groot)ouders van harte welkom voor een gratis, feestelijke middag vol leesplezier, creatieve activiteiten en zomerse verrassingen.
Wat is er te beleven?
Een uitgebreide en afwisselende programmering met onder meer:
Een vrolijke en nostalgische draaimolen
Schminken en knutselen
Luisteren naar voorleesverhalen bij de leesboom
Kindertheater
Lezen in een relaxte zomerse setting, inclusief strandstoelen
Silent disco
Leuke spellen zoals boeken stapelen, lettervissen en boeken schieten
Springkussen
Mega bellen blazen
Een spannende boekenbingo, een speurtocht waarbij kinderen op zoek gaan naar verstopte boeken op het festivalterrein
Deze feestelijke middag is bedoeld om kinderen op een speelse manier enthousiast te maken voor lezen en verhalen, met aandacht voor ontspanning, beweging en creativiteit.
Praktische informatie:
Datum: Dinsdag 21 juli
Tijd: 13:00 – 16:00 uur
Locatie: LSP, Langeleegte 16a, Veendam
Bron: Maaike Hermse