Bijna 190 kinderen genieten van Summerbreak in het Kemperspark

BELLINGWOLDE – Het Kemperspark in Bellingwolde stond dinsdag volledig in het teken van Summerbreak. Zo’n 190 kinderen kwamen naar het park om deel te nemen aan een middag vol sport, spel en creativiteit. Het evenement werd georganiseerd door het Beweegteam van de gemeente Westerwolde.

Summerbreak is een rondreizende sport- en spelweek die maandag van start ging bij de haven in Vlagtwedde. Ook in Bellingwolde was er volop vermaak voor kinderen tot en met 12 jaar.

De kinderen konden onder meer suppen in het strandbad, zich laten schminken, meedoen aan allerlei sport- en spelactiviteiten en zich uitleven op de springkussens. Ook konden zij springen met stokpaardjes, een hindernisbaan afleggen op een fietsje en bij Brandweer Bellingwolde zelf een ‘brand’ blussen. Medewerkers van Waterschap Hunze en Aa’s waren eveneens aanwezig en lieten de kinderen bloembommen maken. Ook werden er leuke prijzen uitgedeeld aan kinderen die aan een speurtocht met verloting meededen.

Voor de lekkere trek was er popcorn en suikerspin.

De middag werd op spectaculaire wijze afgesloten met een schuimparty. Onder begeleiding van muziek van Werf Events veranderde een deel van het terrein in een grote schuimzee. De kinderen leefden zich uit met discodansen in het schuim en maakten schuimengelen, tot groot plezier van henzelf én de aanwezige ouders en grootouders.

Na de succesvolle dagen in Vlagtwedde en Bellingwolde trekt Summerbreak verder door de gemeente. Het evenement is woensdag in Ter Apel en donderdag opnieuw in Ter Apel te vinden.

Meer informatie en aanmelden is mogelijk via www.westerwoldebeweegt.nl/summerbreak.

Foto’s: Catharina Glazenburg