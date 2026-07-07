Enexis Netbeheer aan de slag in Scheemda

SCHEEMDA – In Scheemda start Baas Verkley in opdracht van Enexis Netbeheer binnenkort met de versterking van het elektriciteitsnet. Naar verwachting starten de werkzaamheden op 25 augustus 2026. Ze duren ongeveer een jaar.
Problemen voorkomen
Het stroomnet raakt zwaarder belast doordat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van elektriciteit. Veel huizen hebben zonnepanelen of een warmtepomp en er zijn meer elektrische auto’s. Op dit moment merken inwoners nog weinig van problemen op het stroomnet. Maar op momenten waarop veel stroom wordt opgewekt of verbruikt, kan de stroom in een wijk uitvallen. Om te voorkomen dat dit gebeurt, gaat Enexis Netbeheer kabels vervangen, nieuwe elektriciteitshuisjes plaatsen en bestaande huisjes verbeteren.
Nieuwe elektriciteitshuisjes
In Scheemda komen er vier nieuwe elektriciteitshuisjes bij. Twee andere worden weggehaald. Waar de huisjes komen, is besproken met de naaste bewoners en de gemeente. Het gaat om kleine huisjes van 206 cm hoog, 185 cm breed en 252 cm lang.
Werkzaamheden in Scheemda
Vanaf 25 augustus 2026 wordt een jaar lang gewerkt aan de versterking van het elektriciteitsnet in Scheemda. De werkzaamheden zijn ingedeeld in fasen. Enexis en Baas Verkley doen hun uiterste best om de overlast te beperken. Toch gaat u de werkzaamheden wel merken.
Zo worden straten opengebroken of afgezet en gelden er soms snelheidsbeperkingen. Inwoners van Scheemda krijgen in deze periode regelmatig informatie over de werkzaamheden. In de BouwApp is steeds het laatste nieuws te lezen. Voor de start van de werkzaamheden ontvangen bewoners een brief met informatie.
Inloopbijeenkomst op 11 augustus
Op 11 augustus 2026 is er van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in Herberg De Esborg. Er is dan geen presentatie; u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Wilt u de werkzaamheden ook volgen? Download dan de BouwApp met de QR-code en zoek op het project Scheemda.
Bron: Enexis