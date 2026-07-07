Gemeente Pekela waarschuwt voor nepcollectanten

PEKELA – Bij de gemeente Pekela zijn meldingen binnengekomen van mensen die zonder toestemming langs de deur gaan om geld in te zamelen. Wees daarom extra alert als er een collectant bij je aanbelt, waarschuwt de gemeente.
Een betrouwbare collectant herken je aan een verzegelde collectebus met een duidelijk logo. Twijfel je of een collectant echt namens een goed doel op pad is? Vraag dan naar een officieel legitimatiebewijs met naam en pasfoto. Je kunt ook het collecterooster van de gemeente Pekela controleren via www.cbf.nl.
Zie je een verdachte situatie of denk je dat er sprake is van een valse collectant? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844.
Bron: Gemeente Pekela