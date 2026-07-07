Gert Dijkstra exposeert in De Klinker

WINSCHOTEN – In Cultuurhuis De Klinker kunt u schilderijen van Gert Dijkstra bewonderen.
Gert Dijkstra is op 6 april 1967 in Groningen geboren. Hij woont en werkt in Heerhugowaard. Van 2010 tot 2017 was hij verbonden aan Crejat, De Nieuwe Academie (Alkmaar). Na drie jaar basisopleiding volgde de zelfstandige ontwikkeling binnen de academische fase, gericht op het bepalen en verdiepen van een eigen beeldtaal.
Werk en inspiratie
Het werk van Giorgio Morandi (1890–1964) vormt voor hem een belangrijke referentie. Met name zijn ingetogen palet, sobere composities en verstilde beeldtaal zijn van invloed. Deze elementen keren terug in Gert Dijkstra’s schilderijen.
Thematiek
Industriële gebouwen in onder meer Amsterdam-Noord en Alkmaar vormen het primaire onderwerp. Alledaagse, ogenschijnlijk onopvallende objecten die dienen als uitgangspunt voor onderzoek naar compositie, kleur en sfeer. Het Hollandse-, Franse- en Italiaanse landschap zijn ook bron van inspiratie.
Techniek en werkwijze
Gert Dijkstra werkt met acryl- en olieverf op doek, aquarel en collage worden ook toegepast.
Het werk begint met voorstudies op papier en digitaal. Compositie speelt een centrale rol. De schilderijen worden in lagen opgebouwd, met veel aandacht voor kleurverhoudingen. De afronding bestaat uit glacislagen die zorgen voor samenhang en balans.
Website www.gertdijkstra.nl
De schilderijen hangen in de foyer op de begane grond en in de galerij op de 2e etage.
Bron/foto’s: Henriëtte Wolda