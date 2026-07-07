Reportage: Geschiedenis van Modehuis Röben blijft bewaard bij Stichting Oud Winschoten

WINSCHOTEN – Een ruim honderd jaar oude hoedendoos en advertentieboeken die teruggaan tot 1924. Het zijn enkele van de nieuwste aanwinsten van Stichting Oud Winschoten, afkomstig uit het voormalige Modehuis Röben.
“Sinds kort hebben we een prachtige hoedendoos van de firma Röben. Net per 1 januari dit jaar zijn ze gestopt. We hebben van Felix, de laatste eigenaar, deze prachtige hoedendoos gekregen,” vertelt John Ruibing van Stichting Oud Winschoten. De stichting schat dat de hoedendoos inmiddels zeker honderd jaar oud is.
Niet alleen de hoedendoos kreeg een plek in de collectie. “We hebben dus ook een geweldige serie boeken gekregen, advertentieboeken, waar vanaf 1924 opa Willy Röben de eerste advertenties in plakte. We zien geweldige afbeeldingen van kostuums. Het was in die tijd echt een herenkledingzaak.”
De advertentieboeken geven een inkijkje in de geschiedenis van de winkel en laten zien hoe de mode door de jaren heen veranderde. “Dit zijn allemaal advertenties die vooral in de Winschoter kranten hebben gestaan. Later ook in allerlei advertentieblaadjes van verenigingen en misschien wel kerkblaadjes.”
Ook deze verzameling werd geschonken door Felix Röben, de laatste eigenaar van de zaak. “Die had dat allemaal nog keurig netjes opgeslagen. Je ziet echt de mode veranderen in de loop der jaren tot 1990. Vader Frans heeft het ook nog helemaal keurig bijgehouden.”
Malou Vos