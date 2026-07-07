DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

In verband met het ernstige verkeersongeval van zondagochtend (5 juli 2026) op de kruising van de Rheiderlandstraße (L51) en de Gutshofstraße (K106), waarbij twee mensen om het leven kwamen, doet de politie van Papenburg een oproep aan getuigen.

De politie is met name geïnteresseerd in de bestuurder van een voertuig dat vlak voor de betrokken Opel Corsa de kruising in dezelfde richting passeerde en vervolgens de kruising verliet. Deze persoon kan belangrijke informatie verstrekken over het ongeval en de verkeerslichten vlak voor de aanrijding.

De bestuurder van dit voertuig, evenals andere getuigen die het ongeval hebben gezien of informatie kunnen verstrekken over de omstandigheden, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Onze eerdere berichtgeving van zondag van het ongeval:

Rond 03:05 uur vannacht vond op de kruising van de Rheiderlandstraße (L51) en de Gutshofstraße (K106) in Papenburger een ernstig verkeersongeval plaats.

Volgens de eerste bevindingen reden een 66-jarige man in een Opel Corsa en een 26-jarige vrouw in een Mercedes C-Klasse over de L51, komend vanaf de B70. Beiden wilden bij groen licht linksaf slaan naar de K106. Tegelijkertijd naderde een 21-jarige man in een Ford Tourneo vanuit de tegenovergestelde richting de L51. Volgens het lopende onderzoek negeerde hij het rode licht en botste hij tegen de afslaande Opel Corsa. Door de kracht van de botsing werd de Opel tegen de Mercedes geslingerd. De Ford kwam enkele honderden meters verderop tot stilstand.

De 66-jarige bestuurder van de Opel en een 28-jarige vrouwelijke passagier overleden ter plaatse aan hun ernstige verwondingen. Een 27-jarige vrouwelijke passagier werd door de hulpdiensten uit het voertuig bevrijd en na eerste hulp ter plaatse per helikopter naar een ziekenhuis overgebracht. Zij liep levensbedreigende verwondingen op.

De 21-jarige bestuurder van de Ford en zijn 22- en 33-jarige passagiers raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De 21-jarige bestuurder en de 22-jarige passagier werden zondagochtend uit het ziekenhuis ontslagen. De 33-jarige passagier liep ernstige verwondingen op en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De 26-jarige vrouwelijke bestuurster van de Mercedes liep lichte verwondingen op.

Een vrijwillige ademtest bij de 21-jarige bestuurder van de Ford wees een bloedalcoholgehalte van 1,93 promille uit. Er werd ook een bloedmonster afgenomen.

Naast diverse ambulances, een reddingshelikopter en paramedici werden ook de vrijwillige brandweerkorpsen van Papenburg-Obenende en Papenburg-Untenende ingezet met in totaal vijf voertuigen en 29 manschappen.

Dörpen

Gisteren vond rond 14:35 uur op de A31 richting Bottrop, direct na afrit Dörpen, een verkeersongeval met drie voertuigen plaats. Een 70-jarige vrouw reed in een Audi Q2 bij afrit Dörpen de A31 op. Ze wisselde direct van rijstrook en verleende, volgens de huidige informatie, geen voorrang aan het achteropkomende verkeer.

Een 23-jarige bestuurder van een VW bus kon een aanrijding niet voorkomen en reed achterop de Audi. Vervolgens botste een 54-jarige bestuurder van een vrachtwagencombinatie achterop de VW bus.

De 23-jarige bestuurder van de VW bus liep lichte verwondingen op en werd voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De geschatte materiële schade bedraagt ​​circa € 45.000. De A31-snelweg in de richting van Bottrop moest tot ongeveer 19:00 uur volledig worden afgesloten in verband met het onderzoek naar het ongeval, de bergingswerkzaamheden en de opruimwerkzaamheden.

Bunde

Gisteren botste een nog onbekende bestuurder rond 18:00 uur op de Wymeerster Hauptstraße in Bunde tegen een camper. De bestuurder reed op de Moorweg en sloeg rechtsaf de Wymeerster Hauptstraße op, waarbij hij de camper aanreed. De schade wordt geschat op een bedrag in de middenklasse van duizenden euro’s. De bestuurder is vervolgens gevlucht. Getuigen die op het genoemde tijdstip iets verdachts hebben gezien of die andere relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Weener

Tussen 6 juli 17.00 uur en 7 juli 9.45 uur heeft een onbekende bestuurder op een privéterrein op de hoek van de Buchsbaumweg en de Enno-Hektor-Weg in Weener een reclamebord aangereden. Volgens de huidige informatie is de bestuurder, rijdend in een vrachtwagen of personenauto met aanhanger, vanaf de Buchsbaumweg linksaf de Enno-Hektor-Weg op gereden en het privéterrein opgereden. De bestuurder was zich mogelijk niet bewust van het ongeval. De politie van Weener roept getuigen en iedereen met informatie op zich te melden.

Foto: Politie Leer