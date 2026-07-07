Nieuwe cursus LaCuCo Show-dance met gratis proefles in de Drijscheer

Foto: Jan Bossen
- Catharina Glazenburg - Gemeente Stadskanaal

ALTEVEER – Dansschool de Jonge start met een nieuwe cursus LaCuCo Show-dance in de Drijscheer.

LaCuCo is een vorm van single dansen waarin vier werelden samenkomen in één uur: La voor Latin, Cu voor Cuban, Co voor Country & Western en Show.

Iedereen is welkom om mee te doen. De gratis proefles vindt plaats op 6 september a.s.

Opgave kan via de website dscsejonge.nl, per e-mail via info@dscdejonge.nl of telefonisch via 06-10022902.

De les is in MFC de Drijscheer, Keiweg 1 9661 TV Alteveer (GN)

Bron: Judith Koops

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