Nieuwe cursus LaCuCo Show-dance met gratis proefles in de Drijscheer

ALTEVEER – Dansschool de Jonge start met een nieuwe cursus LaCuCo Show-dance in de Drijscheer.
LaCuCo is een vorm van single dansen waarin vier werelden samenkomen in één uur: La voor Latin, Cu voor Cuban, Co voor Country & Western en Show.
Iedereen is welkom om mee te doen. De gratis proefles vindt plaats op 6 september a.s.
Opgave kan via de website dscsejonge.nl, per e-mail via info@dscdejonge.nl of telefonisch via 06-10022902.
De les is in MFC de Drijscheer, Keiweg 1 9661 TV Alteveer (GN)
Bron: Judith Koops