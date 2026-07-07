NK Treintrekken trekt opnieuw veel krachtpatsers naar Museumspoorlijn STAR

STADSKANAAL – Bij Museumspoorlijn STAR ging zondag 5 juli het zomerseizoen op spectaculaire wijze van start met de twaalfde editie van het Nederlands Kampioenschap Treintrekken.

In totaal namen 24 sterke mannen en vrouwen de uitdaging aan om een locomotief van maar liefst 21 ton in beweging te krijgen. Voor de mannelijke deelnemers werd de uitdaging nog groter gemaakt: zij moesten zelfs 31 ton voorttrekken. Het kampioenschap wordt georganiseerd door Museumspoorlijn STAR in samenwerking met O-S-O, Organisatie Sterke Mannen Oldambt.

Het deelnemersveld kende dit jaar een internationaal karakter. Naast Nederlandse deelnemers verschenen ook krachtpatsers uit Duitsland en Polen aan de start.

De deelnemers legden drie onderdelen af: twee keer trokken zij de locomotief met een speciaal harnas en één keer aan een touw. De tijden van de drie onderdelen werden bij elkaar opgeteld. Degene met de snelste totaaltijd mocht zich Nederlands kampioen noemen.

Het in beweging krijgen van de zware locomotief bleek opnieuw een flinke uitdaging. Het bijzondere evenement werd jaren geleden bedacht door Berend Schuur en Onno Straat en is inmiddels uitgegroeid tot een vaste publiekstrekker bij Museumspoorlijn STAR.

Bij de mannen ging de titel voor de vijfde keer op rij naar Martijn de Boer (40) uit Den Helder. Met een totaaltijd van 2.13,06 was hij opnieuw de sterkste van het deelnemersveld. De Boer deed eerder ook mee aan De Sterkste Man van Nederland.

Bij de vrouwen was Maaike Cox uit Amersfoort de beste. Zij veroverde de Nederlandse titel met een totaaltijd van 3 minuten en 9 seconden.

Het NK Treintrekken trok opnieuw veel belangstelling en vormde een sportieve en spectaculaire aftrap van het zomerseizoen bij Museumspoorlijn STAR.

Foto’s: André Dümmer