Stadskanaalster Tennisbond ontvangt 5.000 euro van VriendenLoterij

Weerbericht van: Dinsdag 7 juli 18.00 uur door Groningen1

Geleidelijk meer ruimte voor de zon in een rustig weertype

De dinsdagavond verloopt grotendeels bewolkt, al kan er hier en daar nog een late zonnestraal door het wolkendek breken. Het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. Gedurende de nacht klaart het lokaal iets op, maar de bewolking houdt de overhand. Met een minimumtemperatuur van zo’n 16°C koelt het maar langzaam af, waardoor we opnieuw een vrij milde nacht tegemoet gaan. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.

Woensdag (Morgen) Morgen start de dag nog met de nodige wolkenvelden, maar in de loop van de middag krijgt de zon geleidelijk steeds meer ruimte. Het blijft nagenoeg overal droog. De thermometer tikt overdag opnieuw een aangename 22°C aan en er waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht naar donderdag klaart het vervolgens breder op, waardoor het kwik daalt naar een frissere 14°C.

Tip van de redactie: Een prima dag voor een wandeling door de bossen van Sellingen of rond het vestingdorp Bourtange. Richting de middag wordt het dankzij de opklaringen heerlijk terrasweer!