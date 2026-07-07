Stadskanaalster Tennisbond ontvangt 5.000 euro van VriendenLoterij

STADSKANAAL – Een mooie verrassing voor STB uit Stadskanaal. De tennis- en padelvereniging is uitgeroepen tot Club van de Week en ontvangt een eenmalige bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. De bijdrage helpt hen bij het verder verduurzamen van het sportcomplex om het sporten betaalbaar te houden.
”Om sporten betaalbaar te houden voor een brede groep mensen, is het voor ons van belang om te kijken hoe we kostenstijgingen op kunnen vangen. In het verleden hebben we al een grote slag gemaakt in de verduurzaming van ons sportcomplex, door onder andere de aanleg van zonnepalen, een warmtepomp en LED-verlichting. Maar de veranderingen op de stroommarkt maakt dat we nog verdere aanpassingen moeten doen. Met deze bijdrage kunnen we daar een goede start mee maken,” aldus voorzitter Niels Haring.
Extra financiële steun
Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Om voor de titel in aanmerking te komen, kunnen clubs, verenigingen en stichtingen zich aanmelden op www.clubsvandeweek.nl.
Door deelnemers gekozen
Deelnemers van de VriendenLoterij kunnen zelf kiezen voor welke organisatie zij meespelen. Minimaal 40 procent van hun lotprijs gaat dan naar die organisatie. Zo steunen deelnemers onder andere musea en monumenten in de buurt, goede doelen die zich inzetten voor het welzijn van mensen, hun favoriete Eredivisieclub of de plaatselijke sport- of muziekvereniging.
Bron: de VriendenLoterij