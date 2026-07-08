Aanleg beschoeiingen Pekelder Hoofddiep gestart

PEKELA – Waterbouwbedrijf Tebezo uit Genemuiden is deze week begonnen met de aanleg van de beschoeiingen van het Pekelder Hoofddiep.
De nieuwe beschoeiing is van kunststof met houten voorzetpalen. De werkzaamheden zijn begonnen bij de koppelsluis in Boven Pekela, waarna verder gewerkt wordt in de richting van Nieuwe- en Oude Pekela.
Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening gaat het vier jaar durende project uitvoeren.
Bijzonder is dat het bedrijf uit Genemuiden ruim veertig jaar geleden ook de oude beschoeiing van het Pekelder Hoofddiep heeft aangelegd.
De werkzaamheden zouden in mei beginnen maar werden vertraagd omdat de juiste beschoeiingsdelen niet op tijd geleverd konden worden.
Het project maakt onderdeel uit van het plan Pekelder Hoofddiep 2024, waarin ook samen met de Dorpscoöperatie Pekela de bruggen worden vervangen of gerenoveerd.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela