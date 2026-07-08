Akkervarkens helpen natuur achter Speeltuin ’t Speulparadies

BEERTA – Achter Speeltuin ’t Speulparadies in Beerta zetten akkervarkens zich deze zomer in voor een bijzondere vorm van natuurbeheer. In opdracht van de gemeente Oldambt helpen de dieren hardnekkige plantensoorten, zoals de Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw, terug te dringen. Ook in Bad Nieuweschans worden de varkens hiervoor ingezet.
“Die lopen hier voor de bestrijding van invasieve exoten,” vertelt Claudia van der Laan van Akkervarken. “Dat zijn bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop en de berenklauw.”
De varkens staan sinds april op het terrein en blijven meestal tot en met oktober. Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop is één groeiseizoen niet genoeg. “De varkens hebben meerdere groeiseizoenen nodig. Daarom zullen ze hier naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar ook weer rondscharrelen.”
Volgens Van der Laan doen de dieren precies waar ze van nature goed in zijn. “Varkens vroeten van nature. Ze maken de bodem los, creëren open plekken en verwijderen onkruid.”
De belangstelling voor deze vorm van natuurbeheer groeit. Inmiddels worden de akkervarkens op zo’n dertig locaties ingezet. “We merken zeker dat we steeds meer aanvragen krijgen. De varkens hebben zich de afgelopen jaren bewezen.”
Malou Vos