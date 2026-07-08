VLAGTWEDDE – Albert en Mien Doornbos vieren vandaag hun diamanten huwelijksfeest
Vandaag vieren Albert en Mien Doornbos dat ze zestig jaar geleden elkaar het jawoord gaven in het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Vlagtwedde in Sellingen.
Jaap Velema, de burgemeester van de gemeente Westerwolde, kwam het bruidspaar namens de gemeente feliciteren en bracht een keurig ingelijste kopie van hun trouwakte voor hen mee.
Albert Doornbos is geboren op 1 oktober 1943 op ’t Overdiek, (Over de Dijk).
Mien (Harmina Antonia) Kip is geboren op 19 mei 1945 in Bourtange.
Het echtpaar ontmoette elkaar, zoals zoveel stellen in regio, bij Beijering, de alom bekende dancing in Vlagtwedde.
Het echtpaar vertrok in 1964 naar Rotterdam waar de heer Doornbos ruim tien jaar bij de douane werkzaam was in de haven van Rotterdam.
Later verhuisde het gezin naar Zwolle waar hij “looppadenonderzoek” voor de douane deed.
Later was hij, tot aan zijn zijn pensioen, werkzaam als controleur bij de belastingdienst.
Het echtpaar verhuisde in 1986 naar Vlagtwedde waar een mooi huis aan de Kraaikampweg werd gebouwd. Nu woont het echtpaar in een mooi appartement aan de Weenderstraat.
In Vlagtwedde had de heer Doornbos diverse bestuurlijke functies, o.a. was hij 30 jaar bestuurslid van de plaatselijke NUT.
Mevrouw Doornbos houd van fietsen, ging vroeger graag skiën en is gek op vakanties.
Trots vertelde de heer Doorbos dat zij vaak haar eigen kleding maakt.
Het echtpaar is trots op hun zoon en schoondochter en op de twee kleindochters.
Het grote feest met familie en vrienden wordt op een later tijdstip gevierd, vandaag werden ze door de kinderen meegenomen voor een etentje.
Foto’s: Geert Smit
Albert en Mien Doornbos vieren vandaag hun diamanten huwelijksfeest
VLAGTWEDDE – Albert en Mien Doornbos vieren vandaag hun diamanten huwelijksfeest