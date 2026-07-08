Bezoek asielminister aan aanmeldcentrum Ter Apel om veiligheidsredenen afgeblazen

TER APEL – Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) wilde woensdagavond een onverwacht bezoek brengen aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het liep echter anders dan gepland. Vanwege de aanhoudende onrust en recente steekincidenten op het terrein van het aanmeldcentrum moest het bezoek van de minister aan de opvanglocatie om veiligheidsredenen worden uitgesteld. Dat melden diverse bronnen aan Groningen1.
De bewindsman besloot daarop uit te wijken naar het dorp zelf voor gesprekken met lokale winkeliers. Na meerdere geweldsincidenten en steekpartijen in de afgelopen 48 uur is de druk op de beveiliging en politie maximaal. Toen bleek dat de veiligheid van de ministeriële delegatie op het terrein voor het aanmeldcentrum niet gegarandeerd kon worden, werd het programma noodgedwongen omgegooid.
In plaats van een ronde langs de opvangvoorzieningen gaat Van den Brink morgen langs de lokale ondernemers in Ter Apel. De winkeliers in het dorp luiden al geruime tijd de noodklok over de aanhoudende overlast, winkeldiefstallen en intimidatie waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden.
Wanneer de minister het uitgestelde bezoek aan het aanmeldcentrum alsnog zal afleggen, is om veiligheidsredenen nog niet bekendgemaakt.