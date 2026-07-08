Gronings model voor heel het land: Kinderen vanaf 2027 gratis met het OV

GRONINGEN – Goed nieuws voor gezinnen die graag met de bus, tram, metro of trein reizen. Vanaf 1 januari 2027 reizen kinderen van 4 tot en met 11 jaar in heel Nederland onder begeleiding volledig gratis met het openbaar vervoer. Het samenwerkingsverband DOVA wil hiermee het OV toegankelijker maken en de reizigers van de toekomst al op jonge leeftijd in de trein of bus krijgen.
De nieuwe maatregel trekt de regels in heel Nederland gelijk. Wat momenteel al geldt in de treinen en bussen in de provincie Groningen, wordt straks uitgebreid naar álle bussen, trams en metro’s door heel het land. Het doel is om één duidelijke, uniforme en herkenbare regeling te creëren voor het hele openbaar vervoer.
Jong geleerd, oud gedaan
De voorwaarden voor het gratis reizen sluiten straks aan bij het al bestaande ‘Kids Vrij’-abonnement van de spoorwegen. Kinderen tot en met 3 jaar reisden al gratis, en daar komen de basisschoolkinderen vanaf 2027 dus bij. De belangrijkste voorwaarde is dat de kinderen meereizen onder begeleiding van een betalende reiziger van 12 jaar of ouder, zoals een ouder, grootouder of leerkracht. Per volwassene mogen er maximaal drie kinderen gratis mee.
“Wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee,” legt Jan van Selm, directeur van DOVA, uit op hun website. “Als kinderen samen met hun ouders of grootouders met het openbaar vervoer reizen, is dat goed voor de reizigers van de toekomst.”
Ouderenkorting verdwijnt
Het gratis kindervervoer heeft wel een grote consequenties voor een andere groep reizigers: de landelijke korting voor 65-plussers in de bus, tram en metro komt volgens DOVA per 1 januari 2027 definitief te vervallen.