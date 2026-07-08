DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Vannacht vond rond 02:07 uur in een eetgelegenheid aan de Dieselstraße in Meppen een inbraak plaats. Twee onbekende daders verschaften zich toegang tot het pand. Tijdens de inbraak werden ze door een bewaker betrapt en vluchtten ze te voet in de richting van de Liebigstraße. Een zoekactie in de omgeving leverde niets op. Of de daders iets hebben gestolen, wordt momenteel onderzocht.
De geschatte schade bedraagt circa € 1.000. Getuigen die verdachte zaken hebben gezien of informatie kunnen verstrekken over de vluchtende daders worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.
Weener
Gisteren reed een 61-jarige chauffeur van een melktankauto met aanhanger rond 20:30 uur over St. Georgiwold in Weener, in de richting van de Bovenhusen. Toen hij een voor hem rijdende tractor probeerde in te halen, kwam hij in de linker berm terecht, waarna de melktankauto in een sloot kantelde. De 61-jarige liep lichte verwondingen op en werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De tankauto raakte beschadigd. Het melk stroomde in de sloot. De weg was enkele uren volledig afgesloten voor de bergingswerkzaamheden.