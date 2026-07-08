Politie start extra controles op fatbikes

WINSCHOTEN – De politie binnen het Basisteam Ommelanden-Oost, waartoe de korpsen van Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt behoren, gaat de komende weken extra controles uitvoeren op fatbikes. Met deze gerichte actie willen de lokale agenten de verkeersveiligheid verbeteren en overlast tegengaan. Dat schijft de politie op hun sociale media.
Tijdens de handhavingsacties letten de politieteams specifiek op opgevoerde fatbikes die sneller rijden dan wettelijk is toegestaan, de technische staat van het voertuig en het naleven van de algemene verkeersregels.Bestuurders die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete. Daarnaast waarschuwt de politie dat een opgevoerde fatbike direct in beslag kan worden genomen.