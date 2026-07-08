Rondje Zummer doet Ter Apel aan

GRONINGEN – Van maandag 6 tot en met vrijdag 24 juli trekt RTV Noord de provincie weer in met een gloednieuwe editie van ‘Rondje Zummer: Zet je zomer in beweging’.
De vloot van RTV Noord maakt deze drie weken een flinke ontdekkingsreis, kris kras door de provincie. Maandag startten ze in Bareveld de motoren en voeren ze naar Stadskanaal. Gisteren waren ze in Musselkanaal en vandaag deden ze Ter Apel aan.
Vanaf de brug aan de Westerstraat pikten twee boten van jachthaven Knaap de redactieboot met de naam ‘Ranomi’ , vernoemd naar zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo uit Sauwerd, en de techniekboot ‘Bauke’, vernoemd naar wielerkampioen Bauke Mollema uit Zuidhorn, op. Op de boot van Jurrie Glimmerveen was live muziek. Zangeres Janneke de Roo zong een aantal liedjes.
Aan de Hoofdstraat in Ter Apel stonden mensen van Middeleeuws Ter Apel de boot al op te wachten. Bij de jachthaven zong Roelie Elling een aantal liedjes.
Morgen vertrekken ze vanuit Ter Apel naar Sellingen en vrijdag naar Bourtange.
Info en foto’s: Gerda Boeijing