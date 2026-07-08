Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Veelerveen

VEELERVEEN – Vandaag was het vertrekpunt voor de wandeling van WandelenWerkt MFA Ons Noaberhoes in Veelerveen. Daar stond om 8.15 uur de koffie klaar en konden de wandelaars zich melden bij de wandelcoaches.

Ook deze dag werd er weer in de drie bekende afstanden gewandeld, de 6, 8 en 10 km. De groep voor de 8 km, waarvan dit verslag, vertrok zoals gebruikelijk om 9.30 uur. Ze kwamen al snel aan bij de Verbindingsweg en wandelden hier langs de wel heel bijzondere huizen. In de volksmond ook wel “de Duiventillen” genoemd. Deze woningen zijn gebouwd in de periode 1920 – 1922, voor de arbeidersgezinnen die in deze omgeving werkzaam waren in de vervening en vaak onder erbarmelijke omstandigheden woonden in krotten of plaggenhutten.

De woningen werden ontworpen door de bekende architect Marinus Jan Grandpré Moliere. Deze was hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Delft en pionier in de Nederlandse stedenbouw. Zijn idee was een huis waarin veel daglicht en frisse lucht naar binnen kon komen. Daarom waren ze heel breed, 15 meter en niet erg diep, 5 meter. Ook werden de huizen al uitgevoerd met een spouwmuur, wat in die tijd nog niet heel gebruikelijk was. Maar dit zorgde er wel voor dat de muren niet doorsloegen en dus droog bleven. Goed voor de gezondheid.

Ook heeft hij eraan gedacht dat deze huizen voor arbeidersgezinnen bedoeld waren en creëerde hij in de schuur dus ook een plek voor een geit en een varken. De blauwdrukken van de huizen zijn nog te vinden op internet.

De wandeling ging verder over de Nieuwe Veendijk, langs het huis waarin in de zeventiger jaren de New Adventures hun oefenruimte hadden. De New Adventures was een blues rockband die in 1978 is opgericht door Peter Bootsman, Harry de Winter en Henk “Torpedo “ Kuiper. Ze hadden dus hun oefenruimte in een verbouwde boerderij aan de Nieuwe Veendijk en namen hier in een mobiele opnamestudio ook nummers op. Ze hebben zich in 1986 voor de eerste keer opgeheven, maar kwamen toch steeds weer bij elkaar. Soms in de originele samenstelling, maar ook wel met andere muzikanten. Uiteindelijk hebben ze tot augustus 2016 opgetreden, maar toen was het ook klaar.

Na de Nieuwe Veendijk ging de wandeling verder richting Vriescheloo, o.a. via de Pastorielaan met zijn tweetal kasteeltjes. Hierbij werd ook weer het Engbert Drenth-bos op verschillende manieren doorkruist. Ook ging de wandeling langs het kunstwerk “Honger naar koren”. Dit werk is in 1991 gemaakt door Paul de Vos en bestaat uit molenstenen en een aantal zeisen, Het symboliseert het agrarisch verleden en de ontwikkeling van het dorp Vriescheloo.

Van Vriescheloo ging de wandeling weer richting Veelerveen. Over de Noabersbadde was het nog maar een klein stukje naar Ons Noaberhoes. Daar stond zoals gebruikelijk de soep met broodjes weer klaar. Het was weer een prachtige wandelochtend bij schitterend wandelweer.

Tekst en foto’s: Jan Bossen