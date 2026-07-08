“Heel Vlagtwedde vol Oldtimers”

VLAGTWEDDE – De organisatie van de Oldtimer- en Specialcarsdag in Vlagtwedde maakt zich deze zaterdag op voor een stormloop van publiek en deelnemers. Henk Vieregge, een van de drijvende krachten achter het evenement, was vandaag in Goud op Groningen1 te gast om vooruit te blikken op zaterdag 11 juli.
Met die recordaantallen komt de ultieme droom van Vieregge steeds dichterbij, want Vieregge wil het liefst “heel Vlagtwedde compleet vol zetten met oldtimers.” Het gratis toegankelijke evenement aan de Wilhelminastraat staat al jaren bekend als een absolute publiekstrekker in de regio.
Vieregge vertelde in Goud enthousiast over het bomvolle programma en de diversiteit aan voertuigen die de Wilhelminastraat gaan vullen. Van glimmende klassieke auto’s van liefhebbers, een “Fiat 500 die is beschilderd door vrienden van de kunstenaar Herman Brood”, meer dan 100 brommers, een race-auto uit de jaren ’60 en een Ferrari.
Het evenement start om 10:00 uur en duurt tot 17:00 uur.