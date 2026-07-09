Buurtvereniging De Driehoek viert 80 jaar bestaan met groeiend palletdorp

VRIESCHELOO – Hamers tikken, pallets worden opgestapeld en overal zijn kinderen druk aan het bouwen. In de speeltuin van Vriescheloo is woensdag de derde editie van het palletdorp van start gegaan. Dit jaar staat het evenement in het teken van het Wilde Westen. Met 53 deelnemers is het palletdorp bovendien groter dan ooit.
“Vanmorgen kwamen ze hier al vol enthousiasme binnen”, vertelt Carin Roggen van buurtvereniging De Driehoek. “Ze hadden lakens, vlaggetjes en stoepkrijt meegenomen om hun hutten aan te kleden. Je ziet dat ze er echt zin in hebben.”
Tijdens de driedaagse kindervakantieweek bouwen de kinderen hun eigen Wild West-dorp van pallets. “Kinderen kennen elkaar vaak al van school. Dat maakt het gezellig en ze gaan direct samen bouwen”, zegt Roggen.
Het palletdorp groeit ieder jaar verder. Vorig jaar deden nog 35 kinderen mee, dit jaar zijn dat er 53. Volgens Roggen komt dat vooral doordat kinderen elkaar enthousiast maken. “Op school hebben ze het erover. Dan willen andere kinderen ook meedoen en ontstaat er een sneeuwbaleffect.”
De editie is extra bijzonder, omdat buurtvereniging De Driehoek dit jaar 80 jaar bestaat. Naast het bouwen staan daarom ook verschillende extra activiteiten op het programma. Volgens Roggen is het jubileum vooral een bewijs van de betrokkenheid in het dorp. “Mensen kennen elkaar en zetten zich graag samen in. Daardoor kunnen we dit soort activiteiten blijven organiseren.”
Vrijdag wordt het palletdorp feestelijk afgesloten. Tot die tijd bouwen de kinderen verder aan hun eigen Wild West-dorp, met saloons en andere bouwwerken die passen bij het thema van dit jaar.
Malou Vos