Consultatiebureaus Onstwedde en Musselkanaal vanaf 1augustus weer open

STADSKANAAL – De consultatiebureaus in Onstwedde en Musselkanaal gaan vanaf 1 augustus 2026 weer open. Ouders en verzorgers kunnen vanaf die datum op beide locaties terecht voor afspraken met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Groningen. De eerste afspraken zijn inmiddels ingepland.
De twee bureaus voor kinderen van 0 tot 4 jaar waren sinds 1 november 2025 tijdelijk dicht. GGD Groningen kampte met een tekort aan jeugdartsen door ziekte en zwangerschapsverlof, terwijl er geen geld was voor vervangend personeel. In die periode konden ouders terecht op de hoofdlocatie aan de Aziëlaan 22 in Stadskanaal of in een aangrenzende gemeente.
Zorg dichtbij
Met de heropening hoeven ouders uit beide dorpen niet langer naar Stadskanaal of een buurgemeente te reizen voor een afspraak. Op de heropende locaties is ook het inloopspreekuur weer beschikbaar. Om wachttijd te voorkomen, maken ouders daarvoor vooraf een afspraak.
Wethouder Jur Mellies: “We zijn de afgelopen maanden veelvuldig in gesprek geweest met de GGD om de heropening van beide consultatiebureaus te versnellen. Dat ze nu vóór het einde van de zomer weer opengaan, stemt ons zeer tevreden. Nu kunnen de inwoners van Onstwedde en Musselkanaal weer in hun eigen dorp de zorg krijgen die ze nodig hebben.”
De consultatiebureaus zijn gevestigd op:
- Consultatiebureau Onstwedde, d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7, 9591 AH Onstwedde
- Consultatiebureau Musselkanaal, Spireastraat 2, 9581 CZ Musselkanaal
Ouders en verzorgers houden voor zover mogelijk hun afspraken bij de voor hen bekende jeugdverpleegkundige of jeugdarts.
Bron: Gemeente Stadskanaal