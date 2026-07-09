Contract ondertekend voor zes nieuwe hulpverleningsvoertuigen HV-Kraan voor VNOG

WINSCHOTEN – Op woensdag 8 juli 2026 hebben Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en Ziegler officieel de overeenkomst ondertekend voor de levering van zes nieuwe hulpverleningsvoertuigen (HV-Kraan).
Met deze investering zet VNOG een belangrijke stap in de verdere versterking van haar specialistische hulpverlening.
De nieuwe voertuigen worden vanaf 2028 gefaseerd geleverd en gestationeerd op zes brandweerposten binnen de veiligheidsregio.
Hiermee beschikt VNOG straks over moderne en veelzijdige hulpverleningsvoertuigen die inzetbaar zijn bij uiteenlopende incidenten, zoals zware verkeersongevallen, instortingen, technische hulpverlening en andere complexe reddingsoperaties.
Met de aanschaf van deze voertuigen investeert VNOG niet alleen in de kwaliteit en slagkracht van de brandweerorganisatie, maar ook in de veiligheid van inwoners, bedrijven en hulpverleners.
De nieuwe HV-Kraan voertuigen combineren krachtige prestaties met geavanceerde techniek, waardoor hulpverleners onder uiteenlopende omstandigheden snel, veilig en efficiënt kunnen optreden.
Specificaties
- Volvo FH 6×2
- Volvo D13K 460 pk motor
- Volvo X-Track hydraulisch aangedreven vooras
- Cabine met 4 zitplaatsen
- Ziegler ALPAS 8-luiks opbouw
- HIAB X-HiPro 352E-6 autolaadkraan i.c.m. een TC-2L hijslier
- HIAB XS-Drive afstandsbediening
- Hydraulisch aangedreven Rotzler lier TR030/7
- Hydraulische aangedreven generator 230/400V – 12 kVA
- Ziegler Z-Control bediening
- Ziegler Top-Integro
- Ziegler Z-Vision
- Lichtmast met een draai- en kantelunit
- LED-bar voorzijde voertuig 20.000 lumen
Bron en foto’s: Ziegler Brandweertechniek B.V.