DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Tussen dinsdag 7 juli 16:00 uur en woensdag 8 juli 13:30 uur heeft in een vrijstaande woning aan de Markstieg in Meppen een inbraak plaatsgevonden. Onbekende daders hebben de woning geforceerd en vervolgens alle kamers doorzocht. Ze zijn onopgemerkt gevlucht met de gestolen goederen. De omvang van de schade is momenteel onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Getuigen die verdachte zaken hebben gezien of informatie kunnen verstrekken over de inbraak of de daders worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.

Lehe

Tussen dinsdag 7 juli 22:00 uur en woensdag 8 juli 05:30 uur heeft in een opslag- en voertuigenpand aan de Dorfstraße in Lehe een diefstal plaatsgevonden. Onbekende daders hebben op nog onduidelijke wijze toegang tot het pand verkregen. Eenmaal binnen openden ze de bestuurderscabines van twee John Deere-tractoren en stalen ze de bedieningspanelen. De schade wordt geschat op ongeveer € 10.000. De politie is een onderzoek gestart. Getuigen die verdachte zaken hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over de diefstal of de daders worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Aschendorf

Gisteren vond rond 14.00 uur op de kruising van de Pültestraat en de Lange Straße in Aschendorf een verkeersongeval plaats. Volgens de eerste bevindingen reed een 50-jarige vrouw in een Volkswagen Up over de Pültestraat in de richting van de Lange Straße. Bij het naderen van de kruising verleende ze kennelijk geen voorrang aan een 32-jarige vrouw in een Volkswagen Tiguan, die van rechts over de Lange Straße kwam in de richting van de Bokeler Straße. De twee voertuigen botsten op de kruising. De 50-jarige bestuurster van de Volkswagen Up liep lichte verwondingen op. De 32-jarige bestuurster van de Volkswagen Tiguan, die zwanger is, werd uit voorzorg met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Weener

Vanmorgen vond om 11:10 uur in Weener een verkeersongeval plaats, waarbij een 86-jarige automobilist om het leven kwam. Ten tijde van het ongeval reed een stadsbus met 15 passagiers op de B436 richting Leer. Volgens de huidige informatie kwam de automobilist van de Norderstraße en wilde hij linksaf de snelweg oprijden. Hij zag de bus niet. De twee voertuigen botsten op de kruising, waarbij de 86-jarige man dodelijk gewond raakte. Hij overleed ter plaatse. De bus kwam na de botsing in de berm tot stilstand. De 35-jarige buschauffeur raakte gewond bij het ongeval. Hij werd per ambulance naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. De andere passagiers liepen lichte verwondingen op en konden na onderzoek door de ambulancebroeders weer naar huis. De weg was enkele uren volledig afgesloten voor het onderzoek naar het ongeval en de bergingswerkzaamheden.

Een vroegtijdige brandmelding voorkwam vanmorgen een ernstiger incident in de Koppelweg in Weener. Rond 7:03 uur rukten de brandweer van Weener en de brandbestrijdingsdienst van de brandweer van Oberrheiderland uit naar een brand in een schuur. Bij aankomst was het gebouw gevuld met rook, maar de brand had zich nog niet volledig verspreid. Dankzij het snelle optreden van de brandweer, werd de brand ingedamd. Volgens adjunct-brandweercommandant Ewald Spengel was de snelle reactie cruciaal om grotere schade te voorkomen. Brandweerlieden gebruikten een warmtebeeldcamera om eventuele resterende brandhaarden op te sporen. Onder de spullen die in de schuur stonden opgeslagen, bevond zich een mini-e-bike.