Nu te zien: expositie over de verdwenen Viertorenkerk van Midwolda

MIDWOLDA – Nieuwe tentoonstelling en wandelroute brengen de geschiedenis van de Viertorenkerk weer tot leven en laten zien hoe zij door de eeuwen heen een symbool voor de regio Oldambt is geworden.
Ze was meer dan 60 meter lang, had maar liefst vier torens en stond op een gegeven moment zelfs buitendijks: de voormalige Viertorenkerk van Midwolda. Wie er eenmaal op begint te letten, komt haar vandaag de dag nog steeds overal tegen in het Oldambt: op gevels, in logo’s en zelfs in de hedendaagse Oldambtster vlag. De iconische Viertorenkerk is een alomtegenwoordig symbool dat al eeuwenlang sterk tot de verbeelding spreekt. Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt maakte de expositie ‘Viertorenkerk, symbool van het Oldambt’, die tot en met 4 oktober te zien is in Midwolda. De expositie is op 20 juni feestelijk geopend in een volle dorpskerk. Wethouder Erich Wünker onthulde daarbij de blikvanger: de speciaal voor de expositie gemaakte maquette.
Lokale verbinding en wandelroute
Het project is een brede samenwerking tussen CHC Oldambt, Veldatlas, de dorpskerk van Midwolda het bezoekerscentrum bij de Ennemaborg. In de dorpskerk kunnen bezoekers de geschiedenis en archeologie ontdekken, in het bezoekerscentrum de symboliek en verbeelding. Voor degenen die de historie daadwerkelijk in het huidige landschap willen ervaren, is er in de nieuwe Veldatlas-app de route ‘De verloren torens van Midwolda’ te vinden die de verdwenen geschiedenis zichtbaar en beleefbaar maakt.
De expositie van het CHC Oldambt is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Oldambt, de provincie Groningen, STILO, Groninger Dorpen en Fonds Eemsmond. Partner Veldatlas is een Toukomstproject en wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Programma Groningen.
Praktische informatie:
Periode: Tot en met zondag 4 oktober
Openingstijden: Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur
Toegang: Gratis
Locatie Dorpskerk: Hoofdweg 168, 9681 AL Midwolda
Locatie bezoekerscentrum: Koetshuys Midwolda, Hoofdweg 96, 9681 AJ Midwolda
Bron: Cultuurhistorisch Centrum Oldambt
Foto’s: Lennie Tromp