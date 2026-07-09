Open Imkerijdagen bij Imkersvereniging Westerwolde

SELLINGEN – Nieuwsgierig naar bijen? Altijd willen weten wat een imker nou precies doet? Of wil je eens echte honing proeven? Kom dan op 11 of 12 juli as. naar de open dagen van Imkersvereniging Westerwolde aan de Noord-Esweg in Sellingen!
Je krijgt dan de kans een kijkje te nemen in de bijenkast, te proeven van de lekkerste honing en luisteren naar het wonderlijke verhaal van de honingbij en haar omgeving. Want wonderlijk is het. Had je bijvoorbeeld weleens van de bijendans gehoord? Of wist je dat bijen kleurenblind zijn? De enthousiaste imkers van de NBV Westerwolde nemen je mee!
Meer weten? Kijken op
https://www.bijenhouders.nl/bijen-houden/landelijke-open-imkerijdagen/
Bron en foto’s: Marieta Oomen