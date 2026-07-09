Projectkoor geeft benefietconcerten voor Oekraïne

SAPPEMEER, GRONINGEN, SCHIERMONNIKOOG – Een projectkoor geeft eind juli en begin augustus drie benefietconcerten met uitsluitend Oekraïense koormuziek. De concerten vinden plaats in Groningen, Sappemeer en Schiermonnikoog en staan onder leiding van de Oekraïense dirigent Ruben Tolmachov uit Kyiv.
Initiatiefnemer Wim van de Laar uit Hoogezand nodigde Tolmachov uit om samen met een projectkoor een programma uit te voeren dat volledig bestaat uit werken van Oekraïense componisten. De ruim vijftig zangers studeren al vanaf eind juni zelfstandig thuis om de noten en de tekst onder de knie te krijgen. Zo beginnen zij goed voorbereid aan de repetitieweek eind juli, waarin Tolmachov zelf dagelijks intensief met het koor repeteert.
Voor veel muziekliefhebbers in Hoogezand-Sappemeer is Ruben Tolmachov geen onbekende. Sinds 2002 bezoekt hij jaarlijks de regio en dirigeert hij concerten op verschillende locaties in de provincie Groningen. Ook in de RK Kerk in Sappemeer was hij de afgelopen jaren meerdere keren te gast.
Wim van de Laar nodigde Tolmachov al jaren geleden uit om eens in de zomervakantie naar Nederland te komen. Door de oorlog in Oekraïne kreeg die uitnodiging een extra betekenis. Voor Tolmachov biedt het verblijf in Hoogezand samen met zijn vrouw en dochter de mogelijkheid om tijdelijk afstand te nemen van de dagelijkse realiteit in zijn door oorlog getroffen land. Omdat hij Oekraïne alleen mag verlaten voor een aantoonbare muzikale activiteit, ontstond het idee om een projectkoor te vormen. Binnen een week meldden zich vijftig enthousiaste zangers aan mee te werken aan drie benefietconcerten.
De concerten vinden plaats op:
Vrijdag 31 juli, 19.30 uur – Refajahkerk, Groningen
Zaterdag 1 augustus, 19.30 uur – RK Kerk, Sappemeer
Zondag 2 augustus, 14.00 uur – Got Tjark, Schiermonnikoog
De toegang is gratis. Alle vrijwillige bijdragen en overige opbrengsten komen volledig ten goede aan SVOYI in Kyiv, een organisatie die hoogwaardige protheses ontwikkelt voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne.
Met een bezoek aan een van deze concerten genieten bezoekers van een bijzondere muzikale middag of avond en steunen zij een belangrijk humanitair initiatief.
Iedereen is van harte welkom.
Tekst en foto’s ingezonden door Marjan Pierhagen