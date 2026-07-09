Samen Zingen in Beerta gaat door in de zomervakantie

BEERTA – Na een overweldigend seizoen gaat Samen Zingen in Beerta ook tijdens de zomervakantie door. Op zondag 19 juli is er opnieuw een zangavond met bekende geestelijke liederen in de Bartholomeüskerk in Beerta. De avond begint om 19.00 uur.
De muzikale begeleiding is deze avond in handen van de bekende organist Martin Zonnenberg en fluitiste Marjolein de Wit. Zij hebben een prachtig programma samengesteld met geliefde geestelijke liederen die uitnodigen om samen te zingen.
De presentatie is in handen van Bert Noteboom. Of u nu al jarenlang meezingt of voor het eerst komt, deze zangavond biedt een mooie gelegenheid om samen te zingen en te luisteren in een warme, ontspannen sfeer.
Alvast een agendatip: op zondag 23 augustus verhuist Samen Zingen voor één keer naar de Vennekerk in Winschoten. Ook deze avond begint om 19.00 uur. Organist Marco den Toom verzorgt dan de muzikale begeleiding, samen met Bert Noteboom.
De toegang is vrij.
Bron en foto’s: Geloof in Oldambt