Stichting Jeugdcircus Santelli uitgeroepen tot provinciale winnaar met project ‘verduurzaming gebouw’

GRONINGEN – Stichting Jeugdcircus Santelli is vandaag uitgeroepen tot winnaar van de provincie Groningen binnen de landelijke actie van het ANWB Fonds. Met het project ‘verduurzaming van het gebouw’ ontvangen ze een donatie van €10.000.
De feestelijke uitreiking vond plaats in Groningen, in aanwezigheid van Jan Volbeda namens ANWB.Het ANWB Fonds startte in februari een zoektocht naar maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan betaalbare mobiliteit en duurzame oplossingen met lokale impact. Na een landelijke stemronde ontstond per provincie een top 3. Hieruit koos de jury uiteindelijk per provincie één winnaar.
In Groningen viel de keuze op Stichting Jeugdcircus Santelli. “Bij Jeugdcircus Santelli geloven we dat ieder kind en elke vrijwilliger een plek verdient waar je met plezier, warmte en veiligheid kunt bewegen en groeien. Door ons gebouw te verduurzamen, maken we het niet alleen comfortabeler voor iedereen, maar zorgen we er ook voor dat we meer middelen kunnen inzetten voor ons circuswerk. Met deze stap bouwen we samen aan een toekomst waarin spel, creativiteit en duurzaamheid hand in hand gaan,” aldus Tjeerd Groenewoud namens de stichting.
Lokale kracht voor duurzame mobiliteit
Circus Santelli is door de ANWB-jury uitgeroepen tot winnaar met een initiatief dat zich richt op de verduurzaming van hun pand. Het plan laat zien dat de organisatie niet alleen ambitieus is, maar ook zelf actief investeert in een toekomstbestendige plek voor haar deelnemers.Voor de jury gaf vooral de sterke combinatie van eigen financiële inzet, aanvullende externe steun en zichtbaar draagvlak de doorslag. Dit maakt dat het initiatief niet alleen goed doordacht is, maar ook realistisch en uitvoerbaar. In samenhang met het aantal uitgebrachte stemmen heeft dit ertoe geleid dat de jury dit initiatief als winnaar heeft gekozen.
Over het ANWB Fonds
De ANWB voelt, als grootste vereniging van Nederland, een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen zorgeloos en met plezier onderweg kan gaan. Met het ANWB Fonds steunen we lokale initiatieven en projecten in het hele land met een donatie.
Maatschappelijke organisaties kunnen de rest van het jaar nog kleinere donaties aanvragen via www.anwb.nl/fonds.
Bron en foto’s: ANWB