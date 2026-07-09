Ultraloper Marc Kampinga doneert 1800 euro aan Wensambulance NN en MDL Fonds

ONSTWEDDE – Ultraloper Marc Kampinga uit Onstwedde liep onlangs tijdens de Westerwolde Ultra voor het eerst een afstand van honderd kilometer. De sportieve Onstwedder zamelde hiermee geld in voor twee goede doelen. Wensambulance Noord-Nederland en het MDL Fonds kregen elk de helft van de achttienhonderd euro die Marc inzamelde. Deze week overhandigde Marc de donatie aan Sigrid Hummelen van Wensambulance Noord-Nederland.
Sigrid kwam in de ambulance naar Onstwedde zodat Marc en zijn familie met eigen ogen konden zien en voelen waarvoor hij zo zijn best had gedaan. Ze bekeken de fraai aangeklede ambulance waarmee de wensen van inmiddels meer dan tweehonderd mensen per jaar worden vervuld. Op dit moment werkt de stichting aan de aanschaf van een tweede ambulance.
De overhandiging vond plaats in aanwezigheid van een delegatie van Team Wens Marathon. Dit team, dat zich al meer dan vijf jaar inzet voor Wensambulance Noord-Nederland, ondersteunde UltraGrunnen bij de organisatie van de Westerwolde Ultra.
Ook de donatie voor het MDL Fonds is inmiddels op de plek van bestemming. Van dit nationale goede doel ontving Mark als blijk van dank en waardering een persoonlijk schrijven.
Bron: Ten Have Tekst