Van balkon tot achtertuin: Nederland telt dit weekend massaal vlinders

REGIO – Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli vindt weer de jaarlijkse Tuinvlindertelling plaats. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen. Met slechts vijftien minuten tellen lever je al een waardevolle bijdrage.
Vlinders zijn gevoelige indicatoren voor veranderingen in het milieu en het klimaat. De Vlinderstichting verzamelt met hulp van vrijwilligers al decennialang gegevens voor het meetnet dagvlinders. Die gegevens laten een zorgwekkende trend zien: het aantal vlinders neemt af. De Tuinvlindertelling helpt om te volgen hoe deze ontwikkeling zich doorzet in tuinen en woonwijken – plekken waar nog relatief weinig structurele gegevens van beschikbaar zijn.
Wat kunnen we verwachten?
Kars Veling, dagvlinderexpert bij De Vlinderstichting: “Dit voorjaar waren er veel distelvlinders en de nakomelingen daarvan vliegen in de zomer. Zal deze grote trekvlinder de verrassing worden van de tuinvlindertelling dit jaar? Ook is interessant welke impact de extreem hete weken in juni hebben gehad op de vlinders. Daarnaast is de kans op een koninginnenpage tijdens een kwartiertje tellen steeds groter. Deze grote en opvallende vlinder werd vroeger alleen in Zuid-Nederland waargenomen, maar laat zich nu ook steeds vaker in de rest van het land zien.”
Meedoen in 15 minuten
Iedereen kan meedoen:Tel 15 minuten vlinders in eigen tuin of balkonNoteer het hoogste aantal per soortGeef de resultaten door via Tuintelling.nl Ook tellingen zonder waargenomen vlinders zijn belangrijk.
Heel Nederland telt mee – doe ook mee
De Vlinderstichting roept iedereen op om mee te doen en zo bij te dragen aan belangrijk natuuronderzoek. Of je nu een grote tuin hebt of een klein balkon: elke telling telt. Ga komend weekend naar buiten, tel de vlinders en geef je waarnemingen direct door via www.tuintelling.nl.
Kleine acties, groot effect
Door te kiezen voor inheemse planten en ruimte te bieden aan rupsen, kan iedereen helpen om vlinders een betere toekomst te geven.Meer informatie en herkenningskaarten:
www.vlinderstichting.nl/tuinvlindertelling.
Bron: De Vlinderstichting