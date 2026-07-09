Veve La France ( deel 5) (Toppyjazz aflevering 343)

Deze week beginnen we aan een muzikale tour door Europa en starten in Frankrijk.
In het spoor van Le Tour de France en het WK Voetbal .
Muzikaal hoogtepunt vanavon DIMIE CAT. Kijk, luister en huiver!
Tot vanavond tussen 22.00 en 23.00 uur.
Playlist :
01 – Le Jazz est revenu – Charles Aznavour & Buck Clayton (album Charles Aznavour & Buck Clayton live)
02 – Rhapsody in Blue – Hadrien Feraud (album Hadrien Feraud)
03 – For All We Know – Selma Chikili (album Jazz Standards)
04 – Who’s Been Talking – Orchestre National de Jazz (album In Tempo)
05 – Protection – Abyale (album A Shade of Blue)
06 – Post It – Dimie Cat (album Pin Me Up)
07 – Pin Me Up – Dimie Cat (album Pin Me Up)
08 – Eloge du Lointain – Sophie Alour (album Opus 3)
09 – Beautiful Friendship – Virginie Teychene (album I Feel So Good )
10 – I’m Gonna Go Fishin’ – Virginie Teychene (album Bright and Sweet)
11 – Le Ciel est si beau ce soir – Richard Anthony
12 – Sous Le Ciel de Paris – Juliette Greco
13 – L’Amour est un cadeau du ciel – Connie Francis (album Sings in French)