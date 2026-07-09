VLAGTWEDDE – Zolderopruimers koopjesjagers & gezelligheidszoekers gezocht voor de All American & Classic Meeting in Vlagtwedde
Ook dit jaar is er op zaterdag 8 augustus tijdens de Week der Besten weer een All American & Classic Meeting in Vlagtwedde.
Naast de prachtige auto’s, motoren, brommers, scooters, vrachtwagens en tractoren wordt het dit jaar wordt het nóg leuker, gezelliger én groter en met een gratis kleedjesmarkt / kofferbakverkoop!
Heeft u de schuur of zolder opgeruimd en liggen er spullen te verstoffen die een tweede leven verdienen? Of vindt u het gewoon geweldig om voor een dag een eigen ‘winkeltje’ te runnen?
Dit is de kans! Neem uw eigen kleedje mee, stal de spullen uit en verdien een leuk zakcentje.
En wilt u verzekerd zijn van een mooi plekje? App of bel dan naar 06-23270705 en meldt u aan.
Geen spullen om te verkopen?
Kom dan gezellig langs om te struinen, te onderhandelen, voor de meeting, de foodtrucks, de horeca en natuurlijk om de sfeer te proeven.
Zolderopruimers koopjesjagers & gezelligheidszoekers gezocht voor de All American & Classic Meeting in Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Zolderopruimers koopjesjagers & gezelligheidszoekers gezocht voor de All American & Classic Meeting in Vlagtwedde