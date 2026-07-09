Zuster Jansen: Eenzaamheid kent geen zomerstop: bijna de helft van ouderen in Groningen voelt zich alleen

REGIO – Bijna de helft (49%) van de Groningse 65-plussers voelt zich eenzaam en de zomer vormt hierop geen uitzondering. In deze periode valt het sociale vangnet van veel senioren namelijk weg. In Pekela ligt het aantal eenzame 65-plussers het hoogst: hier gaat het zelfs om 54,7%. Dit en meer blijkt uit het onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen, dat gebaseerd is op data van het CBS en RIVM.
Mevrouw Knol, vestigingsmanager bij Zuster Jansen: “Elk jaar rond de zomervakantie begint voor veel ouderen een eenzame periode. Buren zijn langere tijd van huis, mantelzorgers nemen een welverdiende vakantie en familieleden komen minder vaak op bezoek. Ook lokale clubs en verenigingen hanteren soms een zomerstop. Ouderen die het hele jaar al kwetsbaar zijn, verliezen in de zomer soms opeens meerdere contactmomenten tegelijk.”
Eenzaamheid raakt veel ouderen in Groningen
In Nederland voelen bijna 2 miljoen ouderen (46,8%) zich eenzaam. Maar deze verdeling is niet overal gelijk. In Groningen voelt 49% van de 65-plussers zich alleen. De provincie ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde. In Zeeland ligt het percentage het hoogst, met 52,3%. Flevoland volgt met 49,8%.
In Gelderland (43,3%) en Overijssel (44%) zijn ouderen juist het minst eenzaam, maar ook hier liggen de percentages nog bijzonder hoog.
“Eenzaamheid komt vooral voor op twee plekken: krimpgebieden en grote steden. In krimpgebieden trekt de jeugd weg naar steden in de buurt, waardoor ouderen vaak alleen achter blijven,” legt mevrouw Knol uit. “In grote steden is het gebrek aan sociale controle meestal de voornaamste oorzaak: buren kennen elkaar niet of nauwelijks, en dat gemis wordt in de zomer extra voelbaar.”
In Pekela voelen de meeste ouderen zich eenzaam
Niet overal in Groningen is het percentage eenzame ouderen gelijk. Zo voelt maar liefst 54,7% van de ouderen in Pekela zich eenzaam: het hoogste percentage van de provincie. De top 5 Groningse gemeenten met de meeste eenzame ouderen zijn:
- Pekela: 54,7% van de ouderen voelt zich eenzaam
- Oldambt: 51,8% van de ouderen voelt zich eenzaam
- Westerwolde: 51,6% van de ouderen voelt zich eenzaam
- Veendam: 49,9% van de ouderen voelt zich eenzaam
- Groningen: 49,8% van de ouderen voelt zich eenzaam
In Westerkwartier ligt het aantal eenzame ouderen juist het laagst met 43%. Ook Het Hogeland (46%) en Midden-Groningen (46,1%) staan er beter voor, al is hier alsnog bijna de helft van de ouderen eenzaam.
Benieuwd hoeveel ouderen in jouw gemeente last hebben van eenzaamheid? Dit en meer vind je op de onderzoekspagina: https://www.zusterjansen.nl/blog/helft-nederlandse-ouderen-is-eenzaam/
Bron: Zuster Jansen