Zuster Jansen: Eenzaamheid kent geen zomerstop: bijna de helft van ouderen in Groningen voelt zich alleen

Weerbericht van: Woensdag 8 juli 8.00 uur door Groningen1

De zon krijgt vaker de ruimte bij aangename temperaturen

We starten de woensdag in onze regio nog met her en der wat hardnekkige wolkenvelden, maar gaandeweg de ochtend en middag breekt de zon steeds vaker en vaker door. Het blijft vandaag zo goed als overal droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 22°C. Er waait een matige wind uit het noordwesten, die aan het einde van de middag wat in kracht zal afnemen.

In de loop van de avond klaart het breed op en krijgen we te maken met mooie, rustige opklaringen. Gedurende de nacht blijft het helder tot licht bewolkt en blijft het overal droog. Mede door de opklaringen koelt het dit keer iets verder af dan de afgelopen nachten; de thermometer zakt uiteindelijk naar 14°C.

Morgen belooft een prachtige en overwegend vriendelijke zomerdag te worden. De zon laat zich vanaf de ochtend al geregeld zien, al trekken er in de middag ook een paar onschuldige sluierwolken over de regio. Het blijft de hele dag droog en met een maximumtemperatuur van 21°C is het heerlijk buitenweer. Er waait een rustige, zwakke tot matige wind die geleidelijk naar het westen draait. In de nacht naar vrijdag schommelt de temperatuur rond de 13°C.

Tip van de redactie: Dit is het perfecte moment om er lekker opuit te trekken in de natuur. De mix van zon en een aangename 22 graden maakt het vandaag ideaal weer voor een fietstocht langs de Ruiten Aa of een bezoek aan het historische Bourtange, zonder dat het te warm wordt.