Bounce Back kijkt tevreden terug op EK in Praag

WINSCHOTEN, PRAAG – Donderdag 2 juli was het zover. De meiden van dansteam Bounce Back, van AB Sports uit Winschoten, reisden per touringcar af naar Praag. Zij hebben daar deelgenomen aan het ICU European Cheerleading Championship 2026

Donderdag stond er na aankomst in het hotel voor het team, begeleiders en ouders een heerlijk buffet klaar. Daarna was het tijd om de stad te verkennen. Ze zaten midden in het centrum, met vele bezienswaardigheden en winkels dichtbij. Ook gingen de meiden spontaan in het centrum hun wedstrijddans laten zien. Ze werden door toeschouwers luid aangemoedigd.

Een aantal van het team maakte ’s avonds een boottocht over de Moldau, om zo vanaf het water de vele mooie gebouwen te zien.

Vrijdagochtend gingen de meiden na het ontbijt voor het eerst naar het O2 Universum, de plek waar het EK plaatsvond. Een ander Nederlands team moest die dag al op het podium, zij kwamen uit in een andere categorie. De meiden van Bounce Back hebben ze aangemoedigd. Zo zagen ze al hoe groot het podium en de hele entourage erom heen was. Dit maakte veel indruk op de dansers.

Vrijdagmiddag stond de vlaggenparade op het programma. Voor Nederland mocht Nienke van Bounce Back de vlag naar binnen dragen.

Vrijdagavond vond er voor alle deelnemers aan het EK de Cultural Exchange Party plaats. Alle dansers en coaches ontmoetten elkaar bij het O2 Universum. Bounce Back had zich voor deze avond geheel in het oranje gestoken. Tijdens deze avond deelden de dansers toi toi toi’s uit. Zo kregen ze verschillende pins, versierde wasknijpers, etc. van andere deelnemers

Zaterdag 4 juli was de wedstrijddag. Na het ontbijt reisden de dansers af naar het O2 Universum. Daar moest het gaan gebeuren. De spanning was van de gezichten van de dansers af te lezen. Ouders zaten bij elkaar op de tribune om hun meiden aan te moedigen. Vanaf het moment dat ze opkwamen hebben ze gestraald, gedanst en hun krachtige dans laten zien. Na de dans kwam de ontlading en menig danser heeft een traan gelaten. Trots dat ze op het EK hebben gedanst en trots dat ze Nederland mochten vertegenwoordigen op dit grootse podium. Ook de emoties waren bij de coaches en ouders zichtbaar.

Terug naar het hotel hebben ze nogmaals in het centrum hun dans laten zien, maar nu in hun wedstrijdkleding. Ook nu was de belangstelling enorm.

De prijsuitreiking liet op zich wachten. In de avond kregen de meiden te horen dat ze negende waren geworden. Helaas geen finaleplek, maar de meiden en coaches waren enorm blij met wat ze met dit team de afgelopen jaren hebben bereikt. En op het podium in Praag staan is dan toch de kers op de taart.

Zondag 5 juli helaas geen finale plek. Maar het team heeft zich tot aan het begin van de middag nog heerlijk kunnen vertoeven in het centrum van Praag.

Bounce Back, coaches, ouders kijken dan ook met trots terug op een enerverend weekend. Een weekend waarin is gelachen, gehuild, gestreden en vooral met het team mooie herinneringen gemaakt. Het team is nog hechter geworden.

Het team is ook vooral dankbaar dat hun droomreis naar Praag, mede mogelijk is gemaakt door de vele acties die het afgelopen jaar hebben plaats gevonden, en voor de giften van vele sponsoren.

De meiden genieten nu eerst van de zomervakantie, maar de coaches zijn al bezig met het bedenken van een thema voor het nieuwe seizoen.

Bron en foto’s: Annita Weltevreden