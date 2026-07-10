Educatiecentrum de Bostuin viert eerste lustrum met scholingsdagen Emiel van Doorn 

BLIJHAM – Educatiecentrum de Bostuin bestaat vijf jaar. Ze vierden dit op 9 en 10 juli met scholingsdagen door Emiel van Doorn.
Tijdens deze twee inspirerende dagen gingen ze vooral praktisch aan de slag. Theorie en praktijk werden direct met elkaar verbonden, waarbij de Bostuin zelf een belangrijke leeromgeving was.
Over Emiel van Doorn
Men was zeer vereerd dat Emiel van Doorn naar de Bostuin kwam. Emiel is medeoprichter en bestuurslid van StiBCO en werkt al sinds 1988 met kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende ontwikkelings- en onderwijsbehoeften. Hij is trainer, coach, mediator en opleider op het gebied van onder andere mediërend leren, cognitieve functies, executieve functies, metacognitie en leerpotentieelonderzoek (Dynamic Assessment).
Hij ontwikkelde de bekende omgekeerde piramide van cognitieve functies en zet zich al decennialang in voor inclusief onderwijs, waarbij talenten en ontwikkelmogelijkheden centraal staan. Voor zijn maatschappelijke en onderwijskundige bijdrage werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Voor iedere deelnemer was er een certificaat van bijscholing Educatiecentrum de Bostuin. Het certificaat vanuit StiBCO volgde na uitwerking van actuele lessituaties.
Na vijf jaar Bostuin zijn ze weer een stap de verdieping in gegaan. Komend jaar kunnen ze hun lesvoorbereiding formulieren, lessen en leskisten nog beter evalueren en langs de lat van de eigen kennisontwikkeling van de bostuindocenten houden.
Bronen foto’s: Tjark en Marleen van De Bostuin