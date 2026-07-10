Fractie PVV Westerwolde stelt schriftelijke vragen over recente geweldsincidenten bij het AZC

TER APEL – Naar aanleiding van de recente geweldsincidenten bij het AZC in Ter Apel stelt PVV Westerwolde onderstaande schriftelijke vragen aan het college van de gemeente Westerwolde.

Betreft: Veiligheid in Ter Apel naar aanleiding van recente geweldsincidenten bij het AZC



De PVV Westerwolde heeft met grote zorg kennisgenomen van de recente mediaberichten over meerdere steekpartijen en geweldsincidenten in en rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarnaast verschenen berichten dat een gepland bezoek van de minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink, vanwege veiligheidsrisico’s is aangepast of afgezegd. Blijkbaar is de situatie inmiddels zó ernstig dat zelfs een minister niet veilig een bezoek kan afleggen.



De PVV Westerwolde maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van inwoners, ondernemers, bezoekers én de medewerkers van het COA en andere ketenpartners die dagelijks onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk moeten verrichten. Niemand zou tijdens zijn werk of in zijn eigen woonomgeving geconfronteerd mogen worden met geweld of de dreiging daarvan.



Personen die betrokken zijn bij ernstige geweldsincidenten bevinden zich veelal nog in of rond het dorp. Dat leidt niet alleen tot gevoelens van onveiligheid onder inwoners, maar roept ook ernstige vragen op over de veiligheid van medewerkers die dagelijks verantwoordelijk zijn voor de opvang en begeleiding binnen het aanmeldcentrum.



Naar aanleiding hiervan stelt de PVV Westerwolde de volgende schriftelijke vragen aan het college:

⦁ Is het college bekend met de recente berichten over de steekpartijen en andere geweldsincidenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel?

⦁ Hoe beoordeelt het college de huidige veiligheidssituatie voor inwoners, ondernemers, bezoekers en medewerkers van het COA en andere ketenpartners?

⦁ Klopt het dat het bezoek van de minister van Asiel en Migratie is aangepast of afgezegd vanwege veiligheidsrisico’s? Welke informatie heeft het college hierover ontvangen?

⦁ Deelt het college de mening dat het onacceptabel is wanneer inwoners én medewerkers van het COA zich onveilig moeten voelen, terwijl verdachten van ernstige geweldsincidenten zich vrij in Ter Apel kunnen bewegen?

⦁ Hoeveel geweldsincidenten, steekpartijen en andere ernstige openbare-ordeverstoringen hebben zich dit jaar voorgedaan in en rondom het aanmeldcentrum?

⦁ Welke maatregelen zijn momenteel genomen om de veiligheid van inwoners, ondernemers, bezoekers en medewerkers van het COA beter te waarborgen?

⦁ Heeft het college signalen ontvangen van het COA of andere ketenpartners dat medewerkers zich onveilig voelen of dat aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn? Zo ja, welke acties zijn daarop ondernomen?

⦁ Heeft het college bij het kabinet en de minister aangedrongen op aanvullende politiecapaciteit en een strengere aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers?

⦁ Is het college bereid zich opnieuw krachtig uit te spreken richting het kabinet dat de veiligheid van inwoners én medewerkers altijd voorop moet staan en dat overlastgevers zo snel mogelijk uit de opvang moeten worden verwijderd of, waar de wet dat toelaat, in vreemdelingenbewaring moeten worden geplaatst?

⦁ Welke aanvullende maatregelen acht het college noodzakelijk om de veiligheid en leefbaarheid in Ter Apel structureel te verbeteren?



Bron: Fractie PVV Westerwolde.