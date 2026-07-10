Gratis Kennismakingsclinic bij Golfclub Westerwolde

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 25 juli organiseert Golfclub Westerwolde van 10:00 tot 12:00 uur, een gratis kennismakingsclinic op de gezellige golfbaan in Vlagtwedde.
De ochtend begint met een korte introductie over het schitterende Westerwolde, onze gastvrije golfclub en de golfsport in het algemeen. Daarna gaan we actief aan de slag: onder begeleiding van enthousiaste leden maakt u kennis met de basisvaardigheden van golf, zoals grip, houding en swing. U oefent op de driving range en de oefengreen, en speelt zelfs enkele holes op de baan.
Na de clinic bieden wij een aantrekkelijk pakket aan om in enkele maanden uw Golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen, inclusief praktijklessen, theorielessen, examen en onbeperkt gebruik van de baan gedurende drie maanden.
Aanmelden voor de gratis clinic kan via clinics@gcwesterwolde.nl
Locatie: Golfclub Westerwolde Laan van Westerwolde 8 9541 ZA Vlagtwedde.
Ervaar zelf hoe leuk en toegankelijk golf is. Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen bij onze golfclub!
Ed van de Bunt