Gratis Kennismakingsclinic bij Golfclub Westerwolde

Foto: Ed van de Bunt
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Sport

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 25 juli organiseert Golfclub Westerwolde van 10:00 tot 12:00 uur, een gratis kennismakingsclinic op de gezellige golfbaan in Vlagtwedde. ​


De ochtend begint met een korte introductie over het schitterende Westerwolde, onze gastvrije golfclub en de golfsport in het algemeen. Daarna gaan we actief aan de slag: onder begeleiding van enthousiaste leden maakt u kennis met de basisvaardigheden van golf, zoals grip, houding en swing. U oefent op de driving range en de oefengreen, en speelt zelfs enkele holes op de baan. ​


Na de clinic bieden wij een aantrekkelijk pakket aan om in enkele maanden uw Golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen, inclusief praktijklessen, theorielessen, examen en onbeperkt gebruik van de baan gedurende drie maanden. ​


Aanmelden voor de gratis clinic kan via clinics@gcwesterwolde.nl
Locatie:​ Golfclub Westerwolde Laan van Westerwolde 8 9541 ZA Vlagtwedde​.


Ervaar zelf hoe leuk en toegankelijk golf is. Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen bij onze golfclub!​

Ed van de Bunt

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