Groningen 1 zendt live vanaf de kunstmarkt Montmartre Sellingen uit

SELLINGEN – Aanstaande zaterdag verandert Sellingen voor de 33ste keer voor één dag in Parijs. Groningen 1 is daarbij en zendt vanuit de locatiewagen bij de Sprankel de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom uit.
Van 11:00 tot 17:00 uur presenteren meer dan honderd kunstenaars hun werk tijdens de kunstmarkt. Bezoekers kunnen zich laten inspireren door een breed scala aan kunstvormen, waaronder schilderijen, beelden van klei en porselein, handgemaakte hoeden, sieraden en fotografie. Veel kunstenaars gaan ter plekke aan het werk, wat de markt extra levendig maakt. Ook zijn er muzikale optredens en activiteiten voor kinderen. De kunstmarkt wordt om 11.00 uur door wethouder Giny Luth officieel geopend. Zowel de toegang tot het festival als het parkeren is gratis.
Groningen 1 zendt vanaf 10.00 uur live het programma Dieverdoatsie uit. De presentatie is in handen van Willy Tiekstra; Gert Wubs is verantwoordelijk voor de techniek. Willy heeft vier gasten in haar programma: Voorzitter van Montmartre Joyce Scheper, Jans Katerbarg; hij schildert op hout, Peter Blokzijl, maakt o.a. lampenkappen van papier en Ietje Röhr, zij schildert hoofdzakelijk katten en miniatuur zoals op stenen. Het programma wordt verder gevuld met Gronings muziek.
Om elf uur volgt het programma Brunchroom, gepresenteerd door Henk Guchelaar en Geert Smit. Naast de vaste programmaonderdelen als de activiteitenagenda, het weer en de krantenkoppen gaan ze in gesprek met de kunstenaars, standhouders en bezoekers. Techniek: Jan Wietses.