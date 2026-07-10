Grote zorgen bij boeren door coloradokever

VEELE – Het warme zomerweer brengt niet alleen gezelligheid, maar ook een hardnekkige plaag met zich mee voor de regionale akkerbouw. De coloradokever is weer helemaal terug van weggeweest en eerder dan normaal. In het Groningen1-programma Goud luidt akkerbouwer Harm Tammes uit Veele de noodklok. Door de opeenvolging van milde winters vreten de zwart-geel gestreepte kevers de akkers in recordtempo kaal, terwijl de middelen om in te grijpen steeds schaarser worden.
Waar een ouderwetse, strenge winterperiode in het verleden nog zorgde voor een natuurlijke opschoning van de insectenpopulatie, ontbreekt die natuurlijke vijand tegenwoordig volledig. De kevers weten zich uitstekend te beschermen tegen de huidige weersomstandigheden. Volgens Tammes kan de coloradokever wel “een halve meter in de grond kruipen” om te overwinteren. Alleen in een strenge winter gaan ze dood, maar het probleem is dat we de afgelopen jaren simpelweg geen strenge winter meer hebben gehad, “niet sinds de laatste elfstedentocht in 1996.”
Zodra de bodem in het voorjaar opwarmt, komen de overlevers massaal naar boven. De schade die ze vervolgens aanrichten is enorm. De vraatzuchtige larven hebben het in eerste instantie voorzien op het loof van aardappelplanten, maar daar blijft het niet bij. De insecten kunnen zo complete velden kaalvreten. Ze komen inmiddels ook voor in andere gewassen, zoals de sla en de bieten.
Groeiende angst voor de toekomst
De frustratie onder agrariërs groeit, omdat de insecten op die andere gewassen niet of nauwelijks worden bestreden. De grote angst van Tammes is dat er in de toekomst steeds minder bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden tegen de kever.
De timing van de plaag maakt de situatie extra zorgwekkend. Als de temperaturen hoog blijven, planten de kevers zich in razend tempo voort. De angst voor een langdurige cyclus is dan ook groot onder de telers. Volgens de akkerbouwer uit Veele kan het zomaar wezen dat de sector in augustus alweer te maken krijgt met een tweede generatie van de coloradokever.