H2Hollandia ontvangt als grootste commerciële project in Nederland certificaat voor groene waterstof 

NIEUW-BUINEN, GRONINGEN – Novar en Avitec hebben voor H2 Hollandia een certificaat ontvangen voor de productie van groene waterstof. Daarmee is H2 Hollandia naar huidige inzichten het grootste commerciële project in Nederland dat deze certificeringsstap zet. Eerder deze week werd op de locatie in Drenthe bovendien voor het eerst succesvol groene waterstof geproduceerd in de testfase. Samen markeren deze stappen een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van groene waterstof in Nederland.
Certificaat bevestigt Europese eisen
Het ontvangen certificaat bevestigt dat H2 Hollandia voldoet aan de eisen voor de productie van zogeheten RFNBO-waterstof: hernieuwbare waterstof van niet-biologische oorsprong. Daarmee is aantoonbaar dat de productie voldoet aan belangrijke Europese voorwaarden voor herkomst, emissiereductie en traceerbaarheid in de keten. Het gaat specifiek om een certificaat dat is afgegeven door Normec QS B.V. onder het certificeringssysteem ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification) en in lijn is met de eisen uit RED III, de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie.
Eerste productie in testfase
Op de productielocatie van H2 Hollandia is inmiddels de eerste 25 kilogram groene waterstof geproduceerd. Daarmee is in de testfase aangetoond dat het systeem werkt. Hoewel de volledige installatie nog niet gereed is, is de eerste productie nu succesvol gerealiseerd. De compressor en tankinfrastructuur volgen in de volgende fase, waarna de groene waterstof wordt ingezet voor lokale industrie en zwaar transport.
Van zonne-energie naar groene waterstof
De groene waterstof van H2 Hollandia wordt geproduceerd met duurzame elektriciteit uit Zonnepark Vloeivelden Hollandia. Daarmee laat het project zien hoe grootschalige opwek van zonne-energie en conversie naar groene waterstof direct aan elkaar kunnen worden gekoppeld in één regionaal energiesysteem.
Gezamenlijk project van Novar en Avitec
H2 Hollandia is een gezamenlijk project van Novar en Avitec, die samen optreden als ontwikkelaar en eigenaar van het project. De combinatie van ontwikkeling, eigenaarschap, duurzame opwek en concrete toepassing maakt H2 Hollandia bijzonder voor Nederland. Hier komen grootschalige duurzame energieopwek, slimme conversie naar waterstof en inzet in de regio samen. Niet als toekomstbeeld, maar als werkende praktijk.
“Met dit certificaat laten we zien dat groene waterstof niet alleen geproduceerd kan worden, maar ook aantoonbaar kan voldoen aan de Europese eisen die nodig zijn om deze nieuwe energieketen op te schalen,” zegt Jelmer Pijlman, directeur en medeoprichter van Novar. “Dat we in dezelfde week ook de eerste groene waterstof hebben geproduceerd op H2 Hollandia, maakt dit een bijzonder moment voor ons, voor onze partners en voor de energietransitie in Nederland.”
Volgende stap richting ingebruikname
Met de certificering en de eerste productie in de testfase zetten Novar en Avitec een volgende stap richting ingebruikname van de volledige installatie. H2 Hollandia onderscheidt zich in Nederland door de combinatie van schaal, ambitie en praktische toepasbaarheid in de regio.
Bron: Novar