Jubileumboek De Maten Verbindt vertelt 50 jaar geschiedenis en noaberschap

DE MATEN, TER APEL – Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Plaatselijk Belang De Maten verschijnt binnenkort het jubileumboek De Maten Verbindt. Tijdens de Jaarmarkt in De Maten op zaterdag 18 juli start de voorinschrijving van het rijk geïllustreerde boek, waarin de geschiedenis, het verenigingsleven en de bijzondere verhalen van het buurtschap centraal staan.
Het boek is geschreven door André Dümmer en bevat een unieke combinatie van historische en actuele foto’s. Een groot deel van het historische beeldmateriaal is afkomstig uit het omvangrijke archief van Jan Veninga, die daarnaast veel verhalen en historische informatie voor het boek heeft aangeleverd.
De Maten Verbindt neemt de lezer mee op een reis door de geschiedenis van het buurtschap. Van het ontstaan van De Maten tot het rijke verenigingsleven, de jaarlijkse jaarmarkt en de vele vrijwilligers die zich door de jaren heen hebben ingezet voor de gemeenschap. Ook bijzondere gebeurtenissen komen uitgebreid aan bod, zoals de filmopnames van Bartje en de grenswijziging waarbij De Maten onderdeel werd van de voormalige gemeente Vlagtwedde, het huidige Westerwolde.
Centraal in het boek staat de kracht van het noaberschap. De Maten is al generaties lang een buurtschap waar mensen naar elkaar omzien, elkaar helpen en samen herinneringen maken. Juist die verbondenheid vormt de rode draad van het jubileumboek.
Het boek telt tientallen historische foto’s, persoonlijke herinneringen en bijzondere anekdotes en vormt daarmee een blijvende herinnering aan 50 jaar Plaatselijk Belang De Maten én aan de mensen die het buurtschap hebben gemaakt tot wat het vandaag is.
Tijdens de Jaarmarkt op zaterdag 18 juli kunnen bezoekers het jubileumboek alvast reserveren.
De officiële presentatie vindt plaats op zaterdag 5 september. Tijdens een feestelijke reünie wordt het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Jaap Velema en aan de oudste inwoner van Ter Apel. Iedereen die het boek tijdens de voorinschrijving heeft besteld, kan het na afloop van de ceremonie direct meenemen.
Het jubileumboek is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Hesse Fonds.
Vanaf zaterdag 18 juli is het jubileumboekte bestellen via de website www.dematenverbindt.nl.
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september is het groot feest in De Maten, zie voor alle informatie www.dematenverbindt.nl.
Bron: André Dümmer